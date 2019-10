Copsa levantó paro que realizó durante la mañana y que afectaba a todas las líneas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Durante las primeras horas de este lunes y hasta cerca del mediodía el sindicato de la empresa de transporte Copsa realizó un paro total que paralizó a todas sus líneas, informó a El País Humberto Zipitría, dirigente sindical.

El dirigente informó que fueron múltiples factores los que llevaron a que se tomara la decisión de realizar el paro, entre ellos el despido de un trabajador, el traslado de otro y la imposición de sanciones.



Las medidas tomadas por la empresa son "son sumamente abusivas", indicó Zipatría y explicó que el disparador para realizar el paro fue el despido de un trabajador que se quedó con el importe de un boleto a su favor.



El hombre entregó varios boletos a la vez lo que hizo que uno quedara cobrado pero no entregado, situación que fue detectada por un inspector que se subió a controlar, informó el dirigente.



"Entendemos que no podemos ser despedidos de esa manera. A veces la inspección pasa un mes que no se sube y a nosotros nos queda la intriga, '¿habremos vendido bien los boletos?'", indicó.



Por otra parte aseguró que si se vende, por ejemplo, un boleto de $ 38 al precio de uno de $ 44 entonces el conductor se queda con $ 6, que al liquidar van para el trabajador. "Si pasa eso en un boleto, no en diez, en uno entonces la empresa te sanciona por siete días".



Esta sanción ya había sido aplicada para el trabajador que finalmente fue despedido por cometer el mismo error. "Creo que son medidas abusivas", opinó Zipatría y aseguró que el trabajador no se queda con esa plata adrede como a veces pasa que se queda con menos plata.



"Son errores no horrores", dijo, pero "si se sube un inspector y encuentra ese error en cuatro boletos entonces ahí sí, ahí es que algo anda mal", agregó.



El dirigente aseguró que hace poco tiempo adviriteron que algunos trabajadores se quedaban con la plata con la intención de hacerlo, y fueron detectados por la empresa, "y el gremio no dijo nada, al revés, por el contrario no le dijo nada a la empresa", explicó.



Por otra parte, la empresa emitió un comunicado para informar que "la paralización de los servicios resuelta por el gremio (ATC) fue de carácter sorpresivo".



"El gremio aduce despidos injustificados y mañana, martes 8 de octubre, están fijadas dos instancias, una en la Dirección General del Trabajo (Dinatra) y otra en la Comisión de Monitoreo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social", indicaron.