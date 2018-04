La cooperativa láctea más vieja en serios problemas

Coleme es la primera cooperativa lechera creada en el país. Funciona desde 1936 en Melo, y ahora está en una situación sumamente complicada. Le debe US$ 650.000 a los productores remitentes y sus 50 trabajadores están en un seguro de paro rotativo. El tema llegó a la Junta Departamental de Cerro Largo que no alcanzó un acuerdo para autorizar a la Intendencia para contraer un préstamo de US$ 1 millón. El Frente Amplio había propuesto que el gobierno departamental tomase un nuevo préstamo por un monto de US$ 1 millón a un plazo de siete años para que con ese dinero se adquirieran bienes que posee Coleme como un galpón en el centro de Melo y más de 20 terrenos cercanos a su planta industrial por un valor de US$ 700 mil dólares.

De esta forma, la cooperativa podría pagar las deudas contraídas con sus proveedores, pero principalmente con los productores remitentes. La directiva de la industria láctea informó que la deuda asciende a los US$ 650.000

Los ediles nacionalistas se oponen a la solución presentada por el Frente Amplio. El blanco Rafael Rodríguez consideró que “el Frente lo que quiere es fundir a la intendencia departamental, porque tomar otro préstamo cuando no puede pagar y tampoco darle la posibilidad de ampliar el plazo para el pago del dinero que ya tomó (US$ 10 millones), implica una clara intencionalidad política”.



El Frente, por su parte, entiende que es inconveniente extender a quince años de plazo el pago del crédito ya tomado porque se comprometería a tres administraciones futuras.



“Lo que quiere hacer la Intendencia es aprovecharse de la crisis de la cooperativa lechera para tomar un préstamo de US$ 15 millones y gastar solamente 1 millón que es lo que necesita la empresa”, dijo el edil Dardo Pérez del MPP.



Heber Figuerola, dirigente de la Federación de la Industria Láctea, dijo a El País que “la horrible gestión de Coleme llevó a la debacle y a que se discontinuara la producción de quesos y manteca”. Actualmente Coleme solamente recibe y distribuye leche a la población de Melo, explicó. El sindicato ha mantenido reuniones con el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, para buscar una solución. La Intendencia de Cerro Largo ya compró terrenos de Coleme para contribuir a salvar la industria. Ahora planteó a la Junta volver a asistir financieramente a Coleme comprándole propiedades que posee, pero para conseguirlo necesita el aval del deliberativo departamental que no logró obtener.