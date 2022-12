Controladores aéreos están en conflicto y no autorizarán despegues: sepa fechas y horarios afectados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay (Actau) se declaró en conflicto y resolvió no autorizar el despegue de aviones desde el Aeropuerto de Carrasco y otras terminales aéreas del país a partir de la próxima semana.

Según el comunicado emitido por Actau, no se autorizarán los despegues en los siguientes días y horarios:

- lunes 19 (02.00 a 04.00 y 14.00 a 16.00)

- miércoles 21 (02.00 a 04.00 y 14.00 a 16.00)

- viernes 23 (04.00 a 06.00 y 16.00 a 18.00)

- domingo 25 (06.00 a 08.00 y 18.00 a 20.00)

- martes 27 (08.00 a 10.00 y 20.00 a 22.00)

- jueves 29 (10.00 a 12.00 y 22.00 a 00.00)

- sábado 31 (06.00 a 08.00 y 18.00 a 20.00)

El sindicato manifestó a través de un comunicado que la medida es por las "importantes inequidades salariales entre funcionarios" que realizan la misma tarea, las "precarias condiciones de trabajo en las torres y centro de control", que aseguraron "han sido observadas por la Inspección del Trabajo en numerosas instancias".



Además, los trabajadores reclamaron la "implementación de una carrera funcional" que "priorice el ingreso, capacitación y entrenamiento del personal", que aseguraron fue acordada en 2018, pero que "aún no ha sido concretada".

"Ante la no concurrencia de las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional y la Dinacia las últimas convocatorias de la Dinatra a la negociación colectiva, a los efectos de resolver el conflicto que mantenemos con la administración desde hace 3 años, y luego de haber mantenido numerosas reuniones con diferentes actores del gobierno nos vemos obligados a tomar esta decisión", afirmó Actau.



En ese sentido, exigen el "íntegro cumplimiento" de los convenios colectivos firmados, así como que "se concrete a la brevedad la presupuestación de 19 compañeros, pendiente desde hace más de un año".

El sindicato expresó, además, que en los horarios que no se realicen despegues "no se permitirán vuelos de entrenamiento". Tampoco se otorgarán "directos ni vectoraciones en la medida de que no se afecte la seguridad operacional".



"Quedan excluidos de estas medidas todos los vuelos sanitarios, humanitarios, búsqueda y rescate, en emergencia, vuelos de Estado (en todos sus casos) y afectados por meteorología adversa", agregó el sindicato.



Estas medidas, remató Actau, "en ningún caso ponen en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población, por tratarse de aeronaves en tierra".