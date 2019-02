Conflicto complica la habilitación del “tren de UPM”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Primero fue fin de enero. Después los primeros días de febrero. Luego se aplazó a la primera quincena de febrero y ahora se volvió a extender a los últimos días del mes. Es una simple firma, pero de gran importancia. La habilitación ambiental para la obra del ferrocarril central que utilizará la empresa UPM es clave. Sin ese documento no pueden iniciarse las obras que ya están atrasadas pues se pretendían comenzar al final de la licencia de la construcción en los primeros días de enero.

¿Pero qué es lo que está impidiendo la emisión del documento? El expediente es tratado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama); una dependencia del Ministerio de Vivienda. El mal relacionamiento entre las autoridades de esa secretaria de Estado con sus trabajadores desató un conflicto que ayer elevó su grado, ya que los funcionarios entendieron que el ministerio les “tomó el pelo” yendo a negociar de “mala fe”.



El sindicato de los funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) acusa al ministerio dirigido por Eneida De León de no haber cumplido con lo dispuesto en la ley de negociación colectiva, que fue estructurada por el gobierno del Frente Amplio.



Esta semana, las autoridades del ministerio en la persona de Homero Guerrero, el número tres de esa secretaria de Estado, aceptaron sentarse a negociar de forma tripartita en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra).



Por ese motivo, el sindicato decidió poner en suspenso las “medidas de lucha” que había definido semanas atrás ante la falta de un canal de diálogo con las autoridades. Esas medidas implicaban la no firma de autorizaciones ambientales. Entre los expedientes más importantes estaban el del ferrocarril central (clave para UPM) y el reordenamiento para Cabo Polonio en Rocha.



Tras la puesta en suspenso de las medidas gremiales, la Dinama logró terminar de analizar el informe sobre el Cabo Polonio y ayer fue firmado por la ministra De León. Sin embargo, en el caso del ferrocarril central para UPM aun faltaba estudio.



Según una fuente del Ministerio de Trabajo, la delegación de Vivienda llegó a la reunión de ayer sin una propuesta. Eso molestó a la representación del sindicato que de inmediato resolvió retomar la plataforma de protesta y dejar de emitir habilitaciones ambientales a proyectos nuevos.



Una fuente de la Presidencia dijo a El País ayer a última hora que el tema es “de especial preocupación” para el presidente Tabaré Vázquez. A su vez, el informante indicó que el mandatario tiene el compromiso de De León para que la autorización ambiental del ferrocarril que utilizará UPM salga “a más tardar” -puntualizó el informante- el miércoles de la semana próxima.



Esta inversión es clave para la confirmación de la segunda planta de la finlandesa UPM. Sin el ferrocarril la megainversión récord para el país no se realizará.



El lunes, el presidente Tabaré Vázquez visitará Pueblo Centenario, en Durazno. Una localidad que estará directamente involucrada a la segunda planta de celulosa. Semanas atrás el mandatario se había reunido en Montevideo con el numero uno de la firma finlandesa, el CEO de UPM, Jussi Pesonen.



En un comunicado emitido por la empresa el empresario se mostró satisfecho con el avance de las negociaciones para confirmar la segunda planta de producción de celulosa.



“Desde que firmamos el contrato de inversión, ambas partes hemos recorrido un largo camino alcanzando avances concretos en el desarrollo de varios prerrequisitos para la instalación de la segunda planta de celulosa de UPM con tecnología de vanguardia y probado desempeño ambiental en el centro del país. Actualmente estamos en una etapa intensa, en la que se necesita cumplir con todos los objetivos establecidos en el contrato de inversión”, dijo Pesonen.