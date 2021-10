COFE pide "recuperación salarial" en reunión con Lacalle Pou para "no agrandar la pérdida"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Representantes de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) mantuvieron una reunión este miércoles de tarde con el presidente Luis Lacalle Pou en Torre Ejecutiva. "Nos llevamos que se van a recuperar vacantes en el Ministerio de Ganadería, y se están estudiando otros ministerios para donde son esenciales y hay que cubrir esas vacantes. Esa es una buena impresión que nos llevamos", comenzó diciendo en rueda de prensa el presidente de COFE, Martín Pereira.

Además, el sindicalista indicó que le pidieron al gobierno "redoblar los controles" en cuanto a las certificaciones médicas y que COFE está "totalmente de acuerdo" con que configura una falta grave el caso de "los funcionarios que estafaban al Estado y a sus compañeros".



De todos modos, dijo que no están de acuerdo con el proyecto de ley que propone hacer descuentos salariales en esos casos, porque hay trabajadores que tienen actividad pública y privada a la misma vez y podrían perder un salario entero de cada lado. El presidente se comprometió a estudiar ese caso, afirmó Pereira.



"COFE ha planteado no solo la destitución del funcionario que trucha una certificación médica, sino que tiene que haber controles", dijo Pereira, y agregó que "al día de hoy, el BPS no sabe quiénes son los médicos que certifican, se encarga al director técnico de cada institución de salud".

Por su parte, el secretario general de COFE, José Lorenzo López, manifestó que el "pedido fundamental" que le hicieron a Lacalle Pou fue que "por lo menos" este año, más allá de un ajuste salarial de 5,8%, "se establezca algo de recuperación que por lo menos empate con la inflación de este año para no seguir agrandando la pérdida salarial que ya ha sufrido el sector".



Aseguró que el mandatario "quedó comprometido de hablarlo con el Ministerio de Economía para ver qué posibilidades hay de poder avanzar en esa dirección".



Consultado sobre una encuesta de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) y el Banco Mundial que indica que un 57% en los entes considera el ausentismo laboral como “un desafío” para su organismo, López expresó el asunto es una "preocupación". "Cuando hay licencias prolongadas, y sobre todo cuando son truchas es una estafa al Estado, pero al primero que perjudica es al trabajador que tiene que cubrir los dos puestos de trabajo", dijo.



"Creemos que hay que llegar hasta las últimas consecuencias, y si hay que destituir a esos funcionarios hay que hacerlo. No nos tiembla el pulso en decirlo", enfatizó.