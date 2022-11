Cirujanos pediátricos alertan por riesgo asistencial tras denunciar falta de acuerdo salarial con MSP y ASSE

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cirujanos pediátricos se declararon en conflicto y advirtieron por el riesgo asistencial de los menores de edad en el interior del país. La Sociedad Uruguaya de Cirujanos Pediátricos (Sucipe), integrante del Sindicato Anestésico Quirúrgico, denuncia incumplimiento de pagos y la falta de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Sucipe, junto a ASSE y el MSP resolvieron en junio crear centros regionales, que estarían ubicados en Paysandú y Minas, para poder atender a los niños del interior en zonas más cercanas a sus hogares para evitar así los traslados más extensos hasta el Hospital Pereira Rossell (Montevideo).



No obstante, Sucipe denunció que “a pesar de los reiterados acuerdos de palabra, no se ha concretado ningún convenio escrito ni se ha contratado a los cirujanos pediátricos necesarios para atender pacientes menores de 15 años en el interior”.



El presidente de Sucipe, Carlos Kierszenbaum, explicó que desde el 27 de mayo de este año, cuando se presentó el proyecto, las partes se comprometieron a avanzar en ese sentido. Hasta que dichos centros regionales no estuvieran funcionando, se acordó que las consultas del sector público se iban a canalizar a través de la consulta telefónica con los cirujanos de guardia del Pereira Rossell, para así colaborar con el diagnóstico de cuadros quirúrgicos frente a la imposibilidad de contar con especialistas en el interior.



Esto conllevaba un aumento del 30% en el valor hora de la guardia por realizar esta tarea, pero Kierszenbaum sostuvo que hasta ahora ese incremento “no se ha implementado por lo que se está incumpliendo con lo que fue pactado previamente en el acuerdo”.



Esta situación derivó en que Sucipe se declaró en conflicto porque "no se ha concretado ningún punto del acuerdo". En concreto, a partir del próximo viernes, 18 de noviembre, no se continuará realizando desde el Pereira Rossell el asesoramiento telefónico de los diagnósticos de las emergencias del interior, “por incumplimiento del pago acordado y el nulo avance en la concreción de los comprometidos centros de referencia regionales”, indicó la asociación médica.



En este contexto, se podrán enviar los pacientes a Montevideo para su valoración en puerta de emergencia de Hospital Pereira Rossell.



Sucipe también solicitó al SAQ que “tome las medidas necesarias para la resolución del conflicto, encomendando a sus asesores legales realicen las gestiones necesarias para la firma de los acuerdos comprometidos por las autoridades del MSP y ASSE”.