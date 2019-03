Cierres de Colgate y Fleischmann fueron por  "decisiones corporativas", según el gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este miércoles, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) brindó explicaciones al Parlamento después del cese de la producción de las empresas Fleischmann y Colgate-Palmolive.

Asimismo, el MIEM anunció que estudia medidas para colaborar con Caputto, empresa que en febrero solicitó concurso de acreedores.

Olga Otegui, subsecretaria del MIEM, compareció ante el Parlamento y luego justificó el cierre de Colgate-Palmolive como "una decisión corporativa".

"Colgate-Palmolive es una empresa que traía buenos niveles de productividad, con una calidad crediticia sin problemas, no estaba dando ningún indicador que diera una posibilidad de cierre. Evidentemente fue una decisión corporativa de la multinacional que integran", dijo en rueda de prensa y agregó que el caso de Fleischmann "es muy similar".

Respecto a Caputto, Otegui explicó que solicitó al Poder Ejecutivo entregar un "salvataje" para la empresa salteña.

RELACIONADAS Sindicato de Fleischmann desocupa planta y se buscará reubicar a 10 de los 29 despedidos By Mayte De Leon Sindicato de Fleischmann desocupa planta y se buscará reubicar a 10 de los 29 despedidos Sindicato de Fleischmann desocupa planta y se buscará reubicar a 10 de los 29 despedidos Otras citrícolas avisan de problemas By Ángel Asteggiante Otras citrícolas avisan de problemas Otras citrícolas avisan de problemas En Colgate piden 18 sueldos de despido By EL PAIS En Colgate piden 18 sueldos de despido En Colgate piden 18 sueldos de despido

Walter Verri, diputado colorado que hoy asumió la presidencia de la Comisión de Industria, dijo a El País que se sintió "muy frustrado".

"Sentí que el Ministerio de Industria me estaba contando una verdad de un Uruguay que no existe. Una de las asesoras nos dio una realidad de cuál era la situación de la región, cómo estaba la competitividad y el PBI de cada país, como para demostrarnos que Uruguay no era una excepción en todo esto y que si perdemos una industria eso también ocurre en otros países del mundo. Como un consuelo, nos mostraban que como los otros están mal nosotros podemos estar mal", contó.

"Otro de los economistas nos planteó las diferentes acciones que ha llevado adelante el Ministerio de Industria con 180 herramientas de diferente tipo, que algunas de ellas pueden ser buenas, eso no lo discuto, pero que no han dado resultado. Si el Uruguay en los últimos cuatro años ha perdido 40.000 puestos de trabajo, muchos de esos vinculados a la industria y donde todos los días vemos que se cierran empresas, porque Fleischmann y Colgate-Palmolive es la última foto de la muestra; pero no nos olvidemos de las lácteas y las arroceras que han cerrado", añadió.

"¿Qué Uruguay productivo hay, dónde está el Ministerio de Industria para defenderlos?", recalcó.

Con relación a las citrícolas, Verri dijo que "tampoco nos dan respuestas". "La situación de la citricultura no es Caputto solamente, es también Paysandú".

"Nos hemos cerrado al mundo, mientras nuestros competidores como Nueva Zelanda, Perú y Chile tienen tratado de libre comercio, producen más barato y tienen beneficios. Así no podemos competir", finalizó.