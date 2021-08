Una "bomba de estruendo” rompió una ventana del Edificio Ancap en plena reunión de ministros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los ministros de Industria y Educación, Omar Paganini y Pablo Da Silveira respectivamente, informaron este martes que mientras mantenían una reunión de trabajo, una “manifestación de trabajadores de Ancap” tiró “una bomba de estruendo” y rompió una ventana del edificio.

En reunión de trabajo en el Ministerio de Industria. Manifestación de trabajadores de ANCAP en la puerta. Acaban de tirar una bomba de estruendo al piso del ministro. Rompieron una ventana. Los vidrios cayeron sobre una funcionaria que felizmente no resultó herida. Así no. — Pablo da Silveira (@pdasilve) August 3, 2021

Da Silveira indicó además que los vidrios rotos cayeron sobre una funcionaria que no resultó herida.



El hecho ocurrió durante una reunión de trabajo que se llevaba adelante en la oficina de Paganini ubicada en el cuarto piso del Edificio Ancap, en Libertador y Cerro Largo, donde está instalado el Ministerio de Industria. "Valoramos la actividad sindical. No esto", sentenció Paganini.



"Hacía un rato que había manifestación sindical sobre la calle, con pirotecnia, cañitas voladoras, etc. De pronto, una bomba de estruendo rompió la ventana en el piso del ministro, a dos metros de la sala", agregó minutos más tarde el ministro Paganini en su cuenta de Twitter. Y remató: "No es la acción sindical pacífica y seria que el país necesita".

Reunión de trabajo con el Ministro de Educación en mi oficina del 4o piso del edificio de Ancap en Libertador y Cerro Largo. Hace unos instantes una bomba de estruendo rompió un vidrio a dos metros de nosotros, cerca de dos funcionarias. Valoramos la actividad sindical.

No esto. — Omar Paganini (@OmarPaganini) August 3, 2021

Los trabajadores de Ancap también se manifestaron al respecto. Gerardo Rodríguez, trabajador del ente público, escribió en su cuenta de Twitter que "los trabajadores de Ancap" están realizando una "Asamblea Representativa" y "NO" están manifestándose, tal y como publicaron los ministros a través de sus redes sociales.



"Sr.Ministro de Educación y Cultura, [email protected] [email protected] de ANCAP estamos realizando una Asamblea Representativa, NO estamos manifestando en ningún lado. El fin de semana se nos quiso acusar de un supuesto desabastecimiento,ahora nos involucran en hechos que no protagonizamos. ASÍ NO", afirmó.

Sr.Ministro de Educación y Cultura, [email protected] [email protected] de ANCAP estamos realizando una Asamblea Representativa,NO estamos manifestando en ningún lado. El fin de semana se nos quiso acusar de un supuesto desabastecimiento,ahora nos involucran en hechos que no protagonizamos. ASÍ NO https://t.co/XCDeeSVtWQ — Gerardo Rodríguez (@GRodrguez16) August 3, 2021

Consultado por El País, Da Silveira indicó que durante varias minutos escuchaban a los trabajadores que se acercaron al edificio con bombos y pirotecnia. "Era una manifestación muy ruidosa", dijo.



Por su parte, el presidente de Ancap Alejandro Stipanicic lamentó "profundamente" que en "el marco de una manifestación ajena a la actividad" de Ancap, una bomba haya roto el vidrio del edificio en donde ambos ministros mantenían la reunión.



"La libertad de expresión termina cuando se vulneran los derechos de los demás. Lamentamos profundamente que en el marco de una manifestación ajena a la actividad de nuestra empresa, una bomba de estruendo haya roto un vidrio en el 4to piso del Edif. de ANCAP. No hay lesionados", escribió Stipanicic en su cuenta de Twitter.