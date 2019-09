Más de 20 ataques a los móviles médicos en 2019

La tarde gris caía en El Dorado, un barrio periférico de Las Piedras. El móvil de UCM se detuvo en una casa, bajaron una doctora y una enfermera, quienes llegaban para atender a un paciente. Pasaron solo unos segundos. Cuando se quisieron dar cuenta, el chofer había sido encañonado. Lo hicieron descender y se llevaron el móvil, que apareció chocado a pocas cuadras de allí.

El hecho de violencia ocurrido este domingo generó una medida inmediata del sindicato de funcionarios de la salud privada, que decidió no atender por 24 horas los llamados donde se estima que no está en riesgo la vida del paciente (lo que se conoce como clave 3 y 4) en la zona de La Paz, Las Piedras y Progreso.



Unos días antes, el jueves, una ambulancia de UCM había sido atacada a pedradas en la zona de Colón. En lo que va del año hubo 22 ataques a móviles médicos, lo que incluye ambulancias y médicos de radio, según las estadísticas que maneja el Sindicato Médico del Uruguay (SMU).



“Todo el año pasado hubo 20 casos y este ya pasamos esa cifra”, dijo a El País el presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Gustavo Grecco, quien considera que la frecuencia es “inusitada” para el país. “La situación es tremendamente preocupante para todos los trabajadores de la salud, condiciona la asistencia y la permanencia de los equipos en la calle; los colegas tienen miedo y en eso tienen razón”, indicó Grecco.

Desde la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), el secretario general Jorge Bermúdez afirma que todo se enmarca en la violencia que vive la sociedad y que “el tema de la droga” juega un papel preponderante. “Las ambulancias entran a lugares que parecen la Franja de Gaza por el grado inadmisible de agresión a los trabajadores de la salud. El año pasado abrieron a un compañero con un destornillador”, ejemplificó el sindicalista de la salud. “Pero ni por un segundo vamos a dejar de atender a la población y tampoco vamos a permitir que el tema se use en el medio de la campaña electoral. ¿Está bien?”, avisó Bermúdez, quien además es dirigente del Partido Comunista.



Estos nuevos casos de violencia contra el personal médico son vistos con “preocupación” por el MSP, dijo a Radio Uruguay el subsecretario de Salud Pública, Jorge Quian. Y, como solución, desde el gobierno plantean disminuir la circulación en la calle de ambulancias y móviles: es decir, desalentar que los usuarios consulten por patologías que no requieren la atención domiciliaria. Por ejemplo, un simple resfriado o una alergia menor.



“Que el usuario se traslade”, afirmó Quian. “Nos acostumbramos a la comodidad de que nos vengan a ver pero no es lo que se hace en la mayoría de los países del mundo”. De hecho, la medida está en discusión en una mesa de negociación con todos los actores en juego (empresas, sindicatos y gobierno), junto a otras como que la Policía acompañe a los móviles de noche o en zonas difíciles, así como intensificar la campaña de comunicación y llegar a los barrios “para que se tome conciencia”.

Se habla de “rediscutir” el rol de la medicina en las emergencias móviles para intentar “minimizar” la circulación de los móviles y hacer un uso racional. ¿Cómo? “Se está haciendo complejo cumplir con el mandato porque hay un conflicto de derechos, el de la población a ser asistida, y el de los empleados a trabajar en condiciones dignas y seguras”, indicó Grecco, del SMU.



Y sostuvo que hay que estudiar si debe ser modificada la “cultura arraigada” de levantar el teléfono y pedir un médico por una situación “que bien podría ser tratada en los centros asistenciales”.



En cambio, Bermúdez -representante del sindicato de funcionarios no médicos- se desmarca y afirma que fueron las emergencias móviles las que impulsaron esa forma de atención “extra muro” donde de alguna manera suplantan a mutualistas y hospitales, “avalada” por los distintos ministerios de Salud Pública. “No me animo a decir que la solución es que la gente mejor consulte a las mutualistas, que están como están”, admitió Bermúdez.



La idea es rechazada de plano por las emergencias médicas. El vocero de la cámara que agrupa a las empresas, Jorge Díaz, dijo a El País que “el mundo cambia” y también las necesidades de los pacientes, que a su juicio son los que deciden dónde deben atenderse. Hoy prima la idea de movilizar lo menos posible a los enfermos, afirmó. Díaz puso este ejemplo: “Imaginate cómo estarían las puertas de los hospitales y sanatorios. Llenas y todos contagiándose en los inviernos por las virosis de turno”.



“Dejan sin servicio a la gente”

Durante 24 horas las emergencias médicas solo atendieron casos urgentes en la zona de Las Piedras, La Paz y Progreso, tras el último ataque. La medida es defendida por la Federación Uruguaya de la Salud y se afirma que no afectó la atención a los usuarios. No dicen lo mismo desde el sector empresarial. Jorge Díaz, representante de la cámara de emergencias médicas y gerente de relaciones institucionales de UCM, dijo a El País que “dejan sin servicio a la gente” y que hay llamados “que no parecen graves y sí lo son”.