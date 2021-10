Asamblea del Sunca aprobó preacuerdo y se destraba el conflicto en UPM2

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una asamblea de trabajadores del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) resolvió este miércoles de tarde aprobar el preacuerdo alcanzado con la empresa UPM y las empresas tercerizadas, respecto al convenio salarial relativo a la obra de UPM2.



El "preacuerdo alcanzado en horas de la madrugada" fue aprobado por "inmensa mayoría", dice un comunicado emitido por el sindicato. En el texto se destaca que se llegó a este acuerdo por un nuevo convenio colectivo interno “tras 43 días de intensas negociaciones y movilizaciones”.



El acuerdo rige en forma retroactiva desde el pasado 1 de setiembre y hasta la culminación de la obra. Los puntos acordados, informa el Sunca, son los siguientes: “avances en mejores condiciones de seguridad e higiene y salud laboral; beneficios de alimentación y traslados; democratiza el ingreso al trabajo, genera condiciones para la capacitación profesional; prioriza la contratación de mano de obra nacional; establece criterios para la contratación de mano de obra femenina, para el ingreso de personas con discapacidad y personas del patronato de liberados".

Asamblea en UPM2, donde se aprobó el preacuerdo. Foto: Sunca

Además, indica que "se genera la condición de un premio económico por avance de obra; contiene contenidos de solidaridad de las y los trabajadores para con su organización y la sociedad entera; establece convenio interno en caso de fallecimientos de familiares directos de trabajadores; amplía las libertades sindicales; prevé criterios claros para el egreso de trabajadores, priorizando para mantener el trabajo, género, mano de obra local, situación social, etc".



Finalmente, indica el sindicato, "se establece una partida extraordinaria por única vez", aunque no se informa de cuánto es esta partida.



El País consultó a la empresa UPM sobre el acuerdo, pero se informó que por el momento no habrá comunicación al respecto.

Hay unos 5.000 empleos directos vinculados a UPM2 actualmente, aunque se estima un pico de 6.000. La etapa de obra civil está culminando y ahora vendrá una nueva etapa por lo que habrá un recambio de trabajadores.