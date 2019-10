Asamblea de Adeom aprobó paz con la IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Asamblea General de Adeom aprobó en la tarde de ayer, con una votación reñida, el preacuerdo de paz que habían firmado las autoridades de la Intendencia y el presidente y la secretaria general de Adeom, Eduardo Vignolo y Valeria Ripoll.

En su punto 3, el documento, dice que “al día siguiente del levantamiento del conflicto, la administración se compromete a dejar sin efecto” la licitación de un conjunto de camiones recolectores que se iban a entregar a privados. Otra licitación que la IMM dejará sin efecto es la de la privatización de la limpieza de ferias. Aunque muchos de estos trabajos ya se encuentran tercerizados, la comuna quería dar un paso más y abarcar a todo el servicio, lo que provocó el recrudecimiento del conflicto.

Pese a que el preacuerdo fue aprobado por amplia mayoría en el Ejecutivo de Adeom (a excepción de la lista radical 1980), ayer en la asamblea no se vio que una mayoría notoria respaldara poner fin al conflicto. La asamblea acordó un plazo de 60 días para evaluar la marcha de lo convenido.



La lista 1980 emitió un comunicado ayer en el que señala que “El conjunto del acuerdo que la mayoría de la directiva firma con la IMM y que no debería haberlo firmado porque no tenía mandato de la asamblea, no refleja las mínimas aspiraciones reivindicativas ni las resoluciones que la asamblea última votó”.