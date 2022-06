Se trancó la firma del acuerdo salarial de los públicos por artículos de la Rendición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Confederación de Funcionarios del Estado (COFE) decidió no firmar un convenio salarial en el que se venía trabajando con el Poder Ejecutivo, como informó este miércoles a El País su presidente, Martín Pereira.

"Hay algunos artículos en la Rendición de Cuentas en cuanto al capítulo de funcionarios, no estamos de acuerdo con los planteos que nos hicieron, solicitamos ver los artículos, no los hemos visto todavía", explicó el dirigente.



En este sentido, Pereira puntualizó que se les planteó que hay unos 40 artículos referidos a los funcionarios públicos.



"Estamos a la espera de una respuesta del Poder Ejecutivo para mañana a las 12 venir (al Ministerio de Trabajo) y firmar si se confirman que estos artículos no están en la Rendición de Cuentas", apuntó.

Más temprano, la Asamblea de COFE había resuelto avanzar con el convenio. El acuerdo aseguraba “la recuperación salarial de la gran mayoría de los trabajadores, para aquellos que no llegan al total de la recuperación se estableció una cláusula de prioridad para el futuro”, había anunciado Pereira vía Twitter.

Asamblea de @COFE_PITCNT resolvió avanzar en la firma del convenio salarial con el PE, la misma asegura la recuperación salarial de la gran mayoría de los trabajadores, para aquellos que no llegan al total de la recuperación se estableció una clausula de prioridad para el futuro. pic.twitter.com/Jy69TvmJMh — Martin Pereira 🇺🇾 (@MartinPITCNT) June 29, 2022

COFE sostiene que su pérdida salarial es del 6%, por lo que pide recuperar ese porcentaje durante el período. Horas atrás en rueda de prensa, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, había afirmado que el convenio propuesto estaba en torno a ese número.