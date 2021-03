La Mesa Representativa del Pit-Cnt levantó la suspensión del sindicato policial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Mesa Representativa del Pit-Cnt levantó este lunes la suspensión del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo-Uruguay (Sifpom) de su orgánica con 32 votos a favor, 16 en contra y cinco abstenciones, confirmó a El País Fernando Pereira, presidente de la central sindical.

De este modo, se desactiva la tensión generada el 3 de marzo cuando se resolvió suspender al sindicato hasta la realización del próximo congreso. Uno de los 14 votos a favor en ese momento fue el de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), mientras que hubo 13 en contra y seis abstenciones.

El 10 de marzo el secretariado ejecutivo del Pit-Cnt resolvió convocar a una nueva Mesa Representativa Nacional Ampliada para este lunes para reconsiderar esta decisión que generó polémica dentro y fuera del movimiento sindical.

Uno de los votos decisivos fue el del sindicato de Adeom. Allí se generó un debate interno sobre cuál sería su posición este lunes. Su representante en el Pit-Cnt, Álvaro Soto, votó a favor de la suspensión, - fue desvinculado dos días después de la Mesa Representativa - mientras que su presidenta, Valeria Ripoll, se mostraba partidaria de levantar la pena.

Consultada por El País, Ripoll informó a El País este lunes que Adeom votó a favor de levantar la suspensión al Sifpom y "acompañar el ámbito que se resolvió para aclarar lo que tiene que ver con la defensa de la represión o campaña a favor de la LUC (Ley de Urgente Consideración) por parte del sindicato policial".

En ese sentido, para la dirigente sindical "una cosa es dejar en libertad de acción y otra muy distinta es hacer campaña en contra de una definición central como la recolección de firmas contra la LUC". El Frente Amplio junto al Pit-Cnt comenzaron en diciembre pasado una campaña de recolección de firmas para derogar 135 artículos del buque insignia del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou.

Patricia Rodríguez, presidenta de Sifpom, había declarado el 4 de marzo que la suspensión de su sindicato era un episodio "triste y quedará en la historia como un hecho bastante lamentable".

Había considerado que esta decisión se tomó como represalia a la defensa de los policías que actuaron en la dispersión de una manifestación en la Plaza Liber Seregni, donde "no se pudo comprobar ninguna anomalía" en dicho procedimiento, dijo. "¿Cómo un sindicato policial no iba a salir en defensa de sus trabajadores que en ese momento fueron injustamente catalogados de represores?", había dicho la dirigente, quien también había expresado: "Lo volveríamos a hacer, y lo vamos a seguir haciendo".

El paso que dio a comienzos de marzo la Mesa Representativa del Pit-Cnt contra Sifpom despertó incluso polémica en el ámbito político. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, había declarado el 4 de marzo: "Con toda franqueza, me parece una equivocación que se elija a un sindicato de policías para apartarlo de la gremial simplemente por defender a sus afiliados en el cumplimiento de su deber. No me parece adecuado".