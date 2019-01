Para Antía, las protestas en el este "no aportan"

Es la segunda vez que la Asociación de Funcionarios de Impositiva (AFI) desafía a la DGI y traslada sus reclamos por partidas salariales a Punta del Este. Ayer, los trabajadores cortaron el tránsito durante una hora en la Avenida Gorlero, la calle más transitada por los turistas en temporada de verano en el principal balneario de Uruguay.

Los trabajadores denunciaron ayer que al mismo tiempo que la dirección de la DGI suspendió el pago de partidas salariales a los funcionarios, aumentó el salario anual de los directores. Aidemar González, presidente de la AFI, dijo a El País que "mientras se resuelve la rebaja salarial de los funcionarios, se dispuso el aumento por concepto de metas" para los directores. Según el gremio, los directores ganarán $ 175.000 más por concepto de metas, pasando de $ 220.000 a $ 395.000. "Esto sumado a su sueldo mensual de $ 225.000, genera que en marzo perciban alrededor de $ 620.000", denuncia el gremio en unos volantes que repartió ayer a los turistas en Punta del Este.

González señaló que "el sindicato sí quiere negociar. Pero ni el Ministerio de Economía, ni la administración de la DGI claramente quieren. Queremos otro ámbito donde intervenga la presidencia de la República", añadió.

Los funcionarios de la DGI percibían una partida salarial —que asciende al 15% de lo que cobra cada trabajador— que está asociada a metas. Ahora, la administración quiere que ese porcentaje se ate al cumplimiento de objetivos institucionales, como el de recaudación que cada año marca el Ministerio de Economía a la DGI. La AFI que reclama una mesa de negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para avanzar en sus reivindicaciones, señaló que "la dirección de la DGI manifiesta públicamente su voluntad de negociar, pero avanza en la política de la imposición sin respetar acuerdos existentes y sin cumplir con la Ley 18.508 de Negociación Colectiva en el Sector Público".

El sindicato que llegó incluso a ocupar en diciembre del año pasado la sede central de la DGI y el tercer piso del MEF, profundiza ahora cada vez más las medidas. Entre ellas, resolvió solicitar la "intervención" del presidente Tabaré Vázquez para que se convoque a un ámbito de negociación "donde la postura de los trabajadores también esté sobre la mesa: que no exista pérdida salarial y se respeten los acuerdos".

Rechazo.

El intendente de Maldonado, Enrique Antía rechazó que el sindicato de la DGI traslade sus reclamos al departamento. El jefe comunal señaló ayer a El País que "es una temporada de verano frágil y esto no aporta. Lograron su objetivo y es que los vean, pero creo que hasta ahí fue", apuntó.

Esta temporada turística no es igual a la de años anteriores. El presidente de la Liga de Fomento de Punta del Este, Fernando Invidio, reconoció a El País que el ingreso de visitantes argentinos a Punta del Este mermó "sensiblemente" y que "si en esta quincena algo operó en sentido inconveniente, ha sido el tiempo, que no ha dado mayor tregua".

Fiscalizaciones.

Hasta que no terminen las protestas y manifestaciones de la AFI, la dirección de la DGI no retomará las inspecciones en el este del país. El martes pasado, la DGI informó de la suspensión de la gira de verano por "no poder desarrollar las actividades de acuerdo a lo planificado y para no afectar la actividad turística del país". El organismo indicó en su sitio web que "en DGI hay buenos salarios, no hay rebaja ni incremento salarial para nadie", explicaron.

La semana pasada la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) reivindicó "en todos sus términos lo planteado por la AFI" y apoyó todas las medidas dispuestas por el gremio. Las autoridades rechazaron una propuesta alcanzada por su secretario José Lorenzo López para realizar un convenio colectivo a dos años, que asegure la no pérdida salarial. En un comunicado, el sindicato de la DGI señaló que es "desmedido" lo adoptado por la DGI. Sindicales, DGI, Punta del Este