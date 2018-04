Añón: "No puede ser que 14 personas trancan una planta y nos dejan sin combustible"

La situación sigue igual que el fin de semana: luego de que un grupo de trabajadores del gremio de Ancap bloqueara el viernes el paso a la planta de La Tablada, casi todas las estaciones de servicio de Montevideo y Maldonado no tienen nafta súper. Hoy se reanudó la distribución, pero estiman que escaseará y podría agotarse rápido.

Daniel Añón, el presidente de la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu), dijo esta mañana en Informativo Carve que "no puede ser que 14 personas trancan una planta de Ancap y nos dejan sin combustible".

Además, criticó que el bloqueo a la planta se hizo por un tema que nada tiene que ver con la distribución.



"Uno no toma la dimensión de lo que es el combustible para la gente, ni lo que es una estación de servicio. El país se mueve por la estación de servicio, por el combustible", dijo Añón.

El presidente de Unvenu opinó que "no puede ser que el Poder Ejecutivo no desaloje a los que están ocupando" cuando suceden bloqueos como el del viernes en La Tablada. Agregó, que "es sencillo" y que "el Poder Ejecutivo tiene que tomar medidas para que esto no suceda" porque "es una vergüenza, no se puede parar una planta".

Unvenu indicó que las jornadas del año en las que aumenta la demanda de nafta son los 30 de abril, 24 y 29 de diciembre. Debido al conflicto originado a fines de la semana pasada, cientos de conductores ya han recargado sus vehículos, por lo que estiman que hoy no habrá tanta cola de vehículo en las estaciones. De todas formas, para Añón "es una incógnita" qué sucederá con los clientes.

En Maldonado, por ejemplo, una fila de tres cuadras de largo se conformó al caer la tarde de ayer en la estación Petrobras de la parada 16 de la rambla "Claudio Williman" de Punta del Este.