"Hay que andar con los ojos bien abiertos porque son tiempos de mucho peligro"

Marcelo Abdala participó del acto del Día de los Trabajadores en la ciudad de Melo. El secretario general del Pit-Cnt propuso aumentar los aportes patronales en lugar de aumentar la cantidad de años para jubilarse.

"Son tiempos de unidad y de lucha, porque estamos en un mundo en donde se da el disparate de que el 1% de la cúspide de la pirámide de la acumulación de riqueza mundial tiene exactamente la misma o más riqueza que 3.700 millones de habitantes porque es un mundo para la acumulación de capital que traduce a la sociedad en excluyente, desigual y condena a la marginación, al hambre, a la pobreza y a la desnutrición infantil".

"El mundo está en una confrontación por intereses económicos, el peligro de la guerra está cada vez más latente y presente que nunca y en particular para el imperio que hoy nos domina y es su turno en América Latina como lo es el imperialismo americano", agregó.

Argentina y Brasil

"En América Latina soplan vientos al revés. Aquí nomás muy cerca, en Brasil, hay un presidente de carácter fascista, que no tiene empacho en decir que comparte la tortura como método de convencer y erradicar a los militantes obreros, a los militantes transformadores", señaló.

Sobre la gestión de Jair Bolsonaro añadió: "Su primera medida fue disolver el Ministerio de Trabajo, el único ámbito de negociación entre el capital y el trabajo del más débil por eso debemos pedir respeto a sus derechos”.

Respecto a Argentina, dijo que "una familia se ha acostado un día ganando 100 y debido a la enorme suba de los precios se ha despertado al otro día ganando 50, o sea soplan vientos contra los intereses de los trabajadores”.

"Ojos bien abiertos"

"Nos vamos a mover para defender las conquistas que con tanta lucha desarrolló el movimiento obrero como la negociación colectiva obligatoria y por rama de actividad", sostuvo.

Asimismo, advirtió que "hay políticos que dicen con todas las letras que hay que disolver los Consejos de Salarios y hay otros que dicen lo mismo pero disimulados, camuflados".

"Hay que andar con los ojos bien abiertos porque son tiempos de mucho peligro. Hay candidatos que dicen: 'mantengo los Consejos de Salarios pero en vez de negociación por rama, negociación por empresa'. Eso no es mantener los Consejos. Eso es disolverlos con un concepto más elegante y desde el movimiento sindical decimos que vamos a defender la conquista".

Seguridad social

Abdala hizo hincapié en aumentar el aporte patronal y no la edad para jubilarse. "Queremos una seguridad social que no sea lo único sobre la mesa el hecho de aumentar la edad para jubilarse. ¿Por qué no pensamos en elevar los aportes patronales? Pregunto: ¿por qué no pensamos entonces en la renta universal garantizada? Aprovechando los frutos de la enorme riqueza que van a traer las nuevas tecnologías, ¿por qué no pensamos en caminos de reducción de la jornada de trabajo sin reducción de salario?

"Democracia plena"

"Queremos una democracia plena, que no pasa por el hecho que un señor, muy cerca de aquí, en Rivera, un señor genocida, torturador, fascista y responsable del terrorismo de Estado como Gilberto Vázquez pueda estar en prisión domiciliaria a una cuadra y media de la frontera. Democracia plena que no pasa por la aberración de que otro señor responsable de la tortura como José Gavazzo diga con total desparpajo que se hace cargo de la desaparición y asesinato del compañero Roberto Gomensoro. Democracia plena que pasa por una justicia que condene objetivamente a los torturadores y decir nunca más dictadura", finalizó.