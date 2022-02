Afutu denunció malas condiciones en elección de horas y reclama ámbito de negociación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (Afutu) denunció este miércoles mediante un comunicado las malas condiciones en el acceso a la elección de horas y la pérdida de más de 3.000 de ellas. A raíz de todo esto, el sindicato reclama “hace días” un ámbito de negociación.

“Errores, marchas y contramarchas, rumores, idas y venidas, largas horas en lugares repletos, sin respuestas de las autoridades, con audios de jerarcas que circulan sobre fechas de elecciones, con anuncios oficiales sin horarios, con suspensiones con pocas horas de antelación”, relata el documento.



“Así se les falta el respeto a los trabajadores de la UTU”, señala el comunicado y añade que “también se les falta el respeto cuando en los canales de televisión deben escuchar sin poder responder que está todo maravilloso, que no hubo recortes, que en el interior no hay pueblos como en Rivera que tienen cursos cerrados por no llegar a 20 estudiantes”.

Por último, el sindicato apuntó contra la “política de desmantelamiento” y el “ocultamiento y el maltrato a los trabajadores”.