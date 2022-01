AEBU para este viernes y afecta recarga de cajeros durante el fin de semana en el norte del país

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) informó que se realizará este viernes un paro de 24 horas en el Banco Central del Uruguay (BCU). La medida abarca a trabajadores que realizan sus tareas de manera presencial y a distancia.

Según indica un comunicado, no se asistirán cajeros automáticos y buzoneras desde el viernes hasta el lunes a las 12:50, en las sucursales del Banco República (BROU) en Artigas, Bella Unión, Rivera y Río Branco.



La presidenta del Consejo del Sector Financiero Oficial de (AEBU), Lorena Lavecchia, explicó a El País que si un cajero automático se queda sin dinero, no va a haber un funcionario de guardia que lo reponga.



Algo similar sucederá si una buzonera se llena, ya que no habrá un trabajador que la vacíe. En casos de reparaciones sencillas, tampoco las realizarán y, si es más grave, no se llamará a un técnico.



El comunicado señala también que "no se aceptarán cambios de tarea ni de horario".

El sindicato informó que las medidas se tomaron "debido a la falta de voluntad de negociación del gobierno, quien ha faltado a su palabra en reiteradas oportunidades, y pese a la demostración permanente de intentar llegar a acuerdos por parte de este Consejo".