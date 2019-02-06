Adeom y los contenedores desbordados: "El problema es la incapacidad de los cargos políticos"

CONFLICTO

El gremio de funcionarios de la Intendencia de Montevideo señala que en los últimos días no hubo paralizaciones de los trabajadores, sin embargo, en varios puntos de la capital los contenedores de basura están desbordados.

Ya hace algunas semanas que los trabajadores del área de Limpieza nucleados en la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Montevideo terminaron con las medidas de paro. Pero son varios los contenedores de basura que en estos días se ven desbordados en algunos puntos de la ciudad, según denuncian los trabajadores, quienes señalan que queda claro que no se trata de un problema de los paros que a veces realizan, sino de "un problema de gestión" de las autoridades comunales.

Valeria Ripoll, secretaria general de Adeom Montevideo, dijo esta mañana a El País que desde el gremio están "muy preocupados": "Tenemos por ejemplo contenedores en el municipio E que hace ocho días no se vacían. No tenemos camiones, estamos en un 50% de camiones habilitados para salir diariamente y muchos de ellos salen y se rompen, porque los contenedores al tardar tantos días en vaciarlos tienen sobrepeso", explicó.

Ripoll dijo que "lo que vamos a analizar en la reunión del consejo ejecutivo ahora es si esto tiene una intencionalidad por detrás, de que colapse la limpieza. Porque dada la situación en la que estamos al día de hoy estamos al borde de un colapso. A esto se suma que la Intendencia de Montevideo (IMM) es el segundo mes que no habilita a los trabajadores a municipales a realizar horas extras".

Y explicó que por ejemplo, en lo que tuvo que ver con la limpieza de las playas posterior a las celebraciones de Iemanjá, "siempre se hacía con operativos en que trabajadores de Limpieza apoyaba a los compañeros de playas con horas extras. Este año eso se cortó por parte de la dirección de Limpieza (...) Se se suma que hay otros servicios que dependen de las horas extras también, no solo los que tienen que ver con playas, sino también limpieza de ferias y otros servicios en contenedores que se hacen con trabajadores que hacen horas extras. Y al haberlas cortado dos meses seguidos, nosotros entendemos de manera intencional, esto debe de tener ya algo diseñado por parte del IMM y nos tememos sea algo así como un lock out patronal, de dejar en la desidia total a Limpieza para privatizarla o alguna otra medida que nos tiene muy preocupados".

Para los funcionarios, el problema no son "los trabajadores ni las paralizaciones", sino que es "la incapacidad de los cargos políticos", según expresó en una publicación en Facebook la propia Ripoll.