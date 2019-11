Adeom rompe la tregua y reaviva el conflicto con la IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Intentando mitigar el impacto que el conflicto de Adeom podía tener en la campaña electoral de Daniel Martínez, el intendente Christian Di Candia y su gabinete presentaron el 11 de octubre un acuerdo de paz por el cual el sindicato puso fin a las ocupaciones y medidas distorsivas que venía realizando. Pero la paz duró poco: Adeom resolvió hacer un paro general el próximo martes, y si ese mismo día no recibe una respuesta satisfactoria a todos los reclamos de su plataforma, el jueves o viernes siguiente se reunirá en asamblea paralizando nuevamente los servicios.

“El análisis que hicimos en la Directiva es que no está avanzando la negociación con la Intendencia. El martes habrá una bipartita que se transformará en el termómetro en cuanto a que si no hay respuestas a todos los temas que están en el acuerdo, un par de días después seguramente haremos una asamblea general”, declaró ayer a El País la secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll.

El paro del martes comenzará a las 13:00 horas y a las 14:00 habrá una concentración en la explanada municipal, para reclamar “respuestas afirmativas” sobre varios puntos del acuerdo firmado, que incluyan la posibilidad de que los funcionarios puedan optar por distintas mutualistas para su cobertura de salud; la salarización de partidas y el ingreso de personal que, a juicio de Adeom, se necesita para cubrir varios servicios.



Otro de los reclamos tiene que ver con la “mala aplicación” del decreto 401 del Poder Ejecutivo, por el cual la administración ha hecho descuentos a funcionarios que hicieron paros.



Como diera cuenta El País, los trabajadores del Casino Parque Hotel se vieron obligados a deponer las medidas sindicales que venían realizando (no atender máquinas tragamonedas del concesionario privado), tras enterarse que recibirían importantes descuentos en sus haberes.

En abril del año pasado, el exintendente Daniel Martínez adaptó la normativa interna de la Intendencia a este decreto del año 2008. La resolución firmada por el hoy presidenciable del FA y por el actual intendente Di Candia (entonces prosecretario general) señala que este descuento debe hacerse “en forma proporcional a la disminución de tareas, en ocurrencia de la realización de medidas gremiales en el ejercicio atípico del derecho de huelga”.



Ripoll dijo ayer a El País que el descuento a los funcionarios de Casinos “es lo que nos tienen que responder el martes. Nosotros hicimos un planteo señalando que entendíamos que había sido mal aplicado el decreto 401, porque dejaron acumular varios meses y los descontaron todos juntos, cuando en realidad se debieron haber aplicado los últimos 30 días anteriores. Además, no notificaron a la gente, que se enteró que tenía un descuento cuando fue a cobrar su salario”, indicó.

“Después, lo que nos preocupa es que la Intendencia tiene un déficit enorme en el rubro cero (salarios). Nosotros preguntamos si estaba vinculado a que pensaban reducir aún más la plantilla, porque no sabemos a qué se puede deber un déficit de $ 200 millones como dice la Intendencia que tiene. Por eso es que no está contratando más personal. Y hay servicios que están muy mal por los retiros o porque las personas concursaron para otros lugares”, agregó la secretaria general de Adeom.



Con respecto al Seguro de Salud, Ripoll dijo que “el tema es que aparentemente ya no solo depende de la adjudicación, sino además de la aplicación de un sistema informático. No nos dan una respuesta sobre cuándo la gente se va a poder cambiar de mutualista. Esto ya tiene un año y medio de dilatoria”.

Respuesta de la IMM.

El director de Gestión Humana de la Intendencia, Eduardo Brenta, dijo a El País que ayer se le dio respuesta a Adeom sobre el Seguro de Salud y que el intendente resolverá al respecto en los próximos días. Admitió la existencia de un problema informático y dijo que habrá un intercambio con las empresas para “alinear los sistemas”. Luego “comenzaría la fase de apertura para quienes quieran cambiar de mutualista. Eso ya está resuelto”, precisó.

Eduardo Brenta, director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la IMM. Foto: F. Flores

Con respecto al ingreso de trabajadores en el área de Limpieza, Brenta dijo que hay “una proporción importante de choferes por camión, pero también una cantidad de ellos con tareas aliviadas. En realidad no es que falten, sino que hay mucha gente que no está trabajando. Esa revisión se está haciendo”.



Sobre la salarización de partidas, dijo que el tema está retrasado “por dos viajes que hizo el asesor de Adeom”, pero “venimos trabajando con buen nivel y buenas expectativas”. A su vez, indicó que el sindicato faltó a dos reuniones de trabajo.



Por último, respecto a la aplicación del decreto que permite hacer descuentos a los funcionarios, dijo que aún no ha sido abordado por la bipartita. “Ya se descontaron dos cuotas y a pedido de los funcionarios de Casinos se pospuso la tercera de este mes para el próximo”.

El jerarca indicó que en este caso hay “una diferencia grande entre Adeom y el Pit-Cnt que no acepta el decreto y sostiene que es ilegal. Y por lo tanto cuando se aplica, no lo discute. Adeom tiene una posición distinta: aceptó discutirlo para establecer un protocolo de descuentos”.