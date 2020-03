Adeom pide al Ministerio de Trabajo que intervenga por sanciones de la IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Intendencia de Montevideo sancionó a cinco funcionarios del Servicio Fúnebre y Necrópolis que denunciaron en 2018 las condiciones en las que realizan su trabajo y que tomaron estado público con una serie de fotografías que difundió Adeom a través de las redes sociales, en las que se aprecian cajones abiertos y apilados, y restos humanos en bolsas de nylon o desparramados.

Esta resolución de la administración de Christian Di Candia (0964/20) es interpretada como “una agresión a los trabajadores que tienen el derecho y la obligación de denunciar sus malas condiciones laborales”, dijeron a El País fuentes del sindicato municipal.



A partir de las sanciones impuestas, que abarcan suspensiones de entre 10 y 12 días sin goce de sueldo, Adeom solicitó una entrevista al nuevo Ministerio de Trabajo, que se concretará el próximo miércoles.

El director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la Intendencia, Eduardo Brenta, dijo ayer a El País que las sanciones son fundamentalmente por la publicación de las fotografías en el perfil de Facebook de uno de los funcionarios y porque “hay una norma del digesto que dice que no se puede ingresar a lugares que no son públicos sin autorización de las autoridades”, en referencia a una recorrida que hizo una periodista (del semanario Búsqueda) por el cementerio, junto a los funcionarios ahora suspendidos.



“Los trabajadores son sancionados en algún caso por la omisión en el manejo de restos humanos que estaban en bolsas, que no pueden permanecer más de 48 horas en el lugar y eso no se cumplía. Son razones funcionales. Luego, hay un funcionario que se presenta como integrante del Batllismo que es el que organiza la visita y que publicó las imágenes en su Facebook”, indicó Brenta.

“Otro funcionario declaró que fue engañado por el primero, quien le dijo que como estaba haciendo su carrera para ser diputado, quería hacer la recorrida por el cementerio”, agregó el jerarca.

Cementerio del norte: los funcionarios denunciaron sus condiciones laborales y Adeom difundió fotos elocuentes. Foto: Adeom

Valeria Ripoll

Consultado sobre por qué no se aplicaron sanciones a la secretaria general de Adeom, que difundió las imágenes en Twitter, Brenta aseguró que “no le temblará la mano” si tiene que hacerle un sumario a Ripoll.



“Capaz que se lo hacemos, no han surgido elementos hasta ahora para hacerlo. Ella dice que fue Adeom la que publicó las fotos. Y el sindicato no es pasible de ser sumariado. De todos modos, un dirigente sí puede ser sumariado”, destacó.

“Para mí, Ripoll es una funcionaria más, no tiene ningún privilegio. Como dirigente sindical tiene algunos derechos, como la licencia permanente y el uso del fuero sindical, que le permiten no ir a trabajar. Pero esos derechos no la eximen de ser sancionada si hace mal su trabajo. No tratamos a la gente por su condición de dirigente sindical o porque sea adherente a tal o cual partido político”, agregó Brenta.