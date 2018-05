Adeom mostró "cosas que no ves" para denunciar situación en los cementerios

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Montevideo decidió hacer públicas algunas imágenes que muestran las condiciones de trabajo de los funcionarios del Cementerio del Norte.

Ayer se publicaron cuatro fotos en la cuenta de Twitter del sindicato: dos de féretros abiertos y sucios, una de huesos dentro de bolsas de nylon negras y otra en la que se observan al menos seis ratas muertas sobre el barro.



En declaraciones al programa Desayunos informales de Teledoce, la secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, dijo que buscaron "las menos peores" para hacer públicas.



La decisión del sindicato es una respuesta a la carta que les envío la Intendencia de Montevideo en el marco del conflicto en que se encuentran los funcionarios del sector necrópolis.

Montevideo es tu casa y la nuestra. Queremos mostrarte algunas cosas que no ves en los cementerios pic.twitter.com/q4E1ScaATM — adeom montevideo (@adeommvd) 29 de mayo de 2018

La carta "nos resulta lamentable", señaló Ripoll, y añadió que se trata de "un discurso" y no de "una respuesta a los planteos de los trabajadores". "En esa carta, lo que el intendente manifiesta es una mentira. Y ya que él dice que nosotros mentimos, en lugar de hablar, lo que hicimos fue mostrar la realidad", sentenció.



La carta, firmada por el intendente Daniel Martínez, señala que "es necesario repensar las instancias mensuales, dada la gran cantidad y variedad de temas que hacen imposible en la práctica el abordaje de los mismos, por lo cual hemos propuesto el ordenamiento de los temas, de los participantes y el levantamiento de actas que permitan mantener la continuidad de los intercambios, preparando más profundamente las reuniones que pasarán a ser cada tres meses".



Asimismo, manifiesta que el gobierno departamental ha sido "absolutamente consecuente" promoviendo la negociación colectiva y el diálogo, "siendo conscientes que la misma obliga a negociar pero no necesariamente a acordar, y que la responsabilidad de la conducción de la gestión fue otorgada por la ciudadanía a esta fuerza política y a este intendente".

Ripoll dijo a Desayunos informales que "es muy difícil escribir con palabras a qué se enfrentan los trabajadores de un cementerio o de una sala velatoria todos los días. Esas fotos, lo que hacen demostrarle a la gente una parte, para que empiecen a comprender qué es lo que viven estos trabajadores todos los días".



Consultada sobre la aprobación del 48% de la población montevideana a la gestión de Martínez, la secretaria general de Adeom manifestó que "no es algo contradictorio con la lucha".



"Entendemos que estas cifras suben cuando el intendente sale a decir que hay superávit y va a bajar los impuestos. Sabemos que estamos en un momento de campaña electoral. hemos manifestado que en la Intendencia se ha quintuplicado el gasto en un aparato de prensa montado para trabajar en la imagen del intendente. Tenemos el canal municipal (TV Ciudad) en conflicto y no se toman en cuenta los planteos de los trabajadores, las condiciones edilicias ya no son aceptables para realizar el trabajo, los trabajadores no son presupuestados. Sin embargo, la Intendencia tiene una idea clara que es la de trabajar en la imagen de Martínez. En esto se ha puesto mucho del presupuesto municipal", opinó.



Según Ripoll, la comuna "no debe tener superávit porque no es una empresa que tiene que obtener ganancias, y si hay superávit es o porque se le cobró de más a la gente, o porque no se invirtió en obras o mejorar servicios, o porque se tiene a los trabajadores en las condiciones en las que están, y evidentemente se ahorra dinero".

Los trabajadores de necrópolis "han renunciado hace dos meses a la partida económica que tenían" porque entendían que estaban en un régimen de "pseudoesclavitud", en el que "prácticamente no se les permitía días libres, trabajaban nueve días consecutivos con disponibilidad total, trabajando feriados no laborables sin cobrarlos, era un régimen inaceptable para un lugar como este".



La dirigente sindical afirmó que "no es verdad que la Intendencia está abierta a la negociación" y añadió que "con esta administración prácticamente no negociamos y terminamos en el Misterio de Trabajo por todos los temas, creo que de una vez por todas tienen que ponerle todas la voluntades políticas para que este conflicto termine y se reconozca la tarea que hacen los compañeros".