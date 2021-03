Adeom dividido por voto en el Pit-Cnt sobre suspensión del sindicato policial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Zancadillas, “cangrejos debajo de las piedras”, documentos que no aparecen, actas que no se firmaron, elecciones postergadas, y acusaciones cruzadas de desacato. Todo esto es parte de la bomba que explotó la pasada semana en el sindicato de trabajadores municipales (Adeom), luego que el gremio votara dentro del Pit-Cnt a favor de suspender al sindicato policial.

La central única de trabajadores votó el miércoles en su Mesa Representativa (máximo órgano de dirección) suspender la actividad del gremio de uniformados hasta el Congreso del Pit-Cnt. Ese acto está previsto para mitad de año. Allí se definirá si se lo termina de expulsar o no.



La ajustada votación definida por un voto, contó con el apoyo de Adeom. Su representante Álvaro Soto fue quien acompañó la moción de expulsar al gremio por entender que es “parte del aparato represor del Estado”.

La presidenta de Adeom, Valeria Ripoll, llevó el tema a la interna de su sindicato por entender que su compañero actuó de forma personal, sin consultar a la dirección del sindicato. Ahora, en momentos donde el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, trabaja para que se reconsidere la suspensión, la interna de Adeom decidió reconsiderar su posición en la Mesa Representativa, pero aún no resolvió cuál va a ser.



Esto enfrentó a Ripoll y Soto, quienes pertenecen a corrientes sindicales que hoy están enfrentadas. Soto dijo ayer a radio Carve que no es verdad que su gremio no tuviese posición sobre si suspender o no al sindicato policial. También declaró al diario El Observador que el cambio de postura de Ripoll se debe a presiones políticas.

El dirigente de Adeom, que ya no concurrirá a la Mesa Representativa del Pit-Cnt, dijo a El País que la discusión es una representación de lo que es la interna del gremio de cara a las elecciones de sus nuevas autoridades.



“Después de haberme votado por unanimidad para ir a defender nuestra postura, parte de Adeom ahora me hace zancadillas. Quieren hacer como que yo desacate una decisión del gremio”, dijo Soto en referencia a la presidenta Ripoll.



El dirigente aseguró que el 14 de setiembre de 2020 su sindicato resolvió ir con la postura de sancionar al sindicato policial en la discusión que llevaría adelante la Mesa Representativa.



Soto sostuvo que faltan documentos internos que muestran cómo se dio en Adeom la discusión en cuanto a la suspensión del sindicato policial. “Acá hay un cangrejo debajo de la piedra. Se quiere generar un fusible. Acá hay alguien que te mete la mano en el bolsillo mientras te grita ladrón. No tiene autoridad ninguna para hablar de desacato alguien (Ripoll) que postergó las elecciones durante un año de forma antiestatutaria. Que resuelve cosas y no las acata. No tiene potestades para desautorizar a nadie, menos por algo que ya se había resuelto”, criticó.