Adeom dividido por el acuerdo con la IMM

El intendente Christian Di Candia y su gabinete presentaron ayer junto a los principales dirigentes de Adeom el acuerdo de paz por el cual se puso definitivamente fin al conflicto que el sindicato mantenía con la administración. Pero en el gremio de los municipales, este acuerdo dejó una herida abierta.

Como diera cuenta El País en su edición de ayer, la Asamblea General de Adeom aprobó en jueves, con una votación reñida, el preacuerdo de paz que habían firmado las autoridades municipales y el presidente y la secretaria de Adeom, Eduardo Vignolo y Valeria Ripoll.

En su punto 3, el documento, dice que “al día siguiente del levantamiento del conflicto, la administración se compromete a dejar sin efecto” la licitación de un conjunto de camiones recolectores que se iban a entregar a privados. Otra licitación que la IMM dejará sin efecto es la de la privatización de la limpieza de ferias. Aunque muchos de estos trabajos ya se encuentran tercerizados, la comuna quería dar un paso más y abarcar a todo el servicio, lo que provocó el recrudecimiento del conflicto.



En el Ejecutivo de Adeom, este acuerdo no fue apoyado por la lista radical 1980. Hubo 13 votos a favor y dos en contra. Pero en la asamblea, la división fue mucho mayor. Según aseguró a El País el dirigente de esta lista -y expresidente de Adeom- Álvaro Soto, casi la mitad de la asamblea de trabajadores se manifestó contraria a la aprobación de este acuerdo.



En un comunicado emitido por la lista 1980, se señala que “el conjunto del acuerdo que la mayoría de la directiva firma con la Intendencia y que no debería haberlo firmado porque no tenía mandato de la asamblea, no refleja las mínimas aspiraciones reivindicativas ni las resoluciones que la asamblea última votó”.



Soto hizo especial hincapié en su preocupación por el decreto de gobierno que permite hacer importantes descuentos a los trabajadores -como ocurrió recientemente en el Casino Parque Hotel- en caso de adoptar medidas sindicales.



Según el dirigente sindical, este decreto “ya fue utilizado por otras administraciones, como amenaza y represión a través de descuentos arbitrarios”.



“No solo se consagra la no devolución de los descuentos realizados abusivamente, sino que se consagra un protocolo donde Adeom participaría de la discusión de cómo se aplica un decreto antisindical, lo que inclusive estaría debilitando los recursos legales realizados por los compañeros de Casino”, advierte el comunicado de la lista 1980.