Adeom dice no ser culpable por la rotura de camiones

El problema de la basura

Sindicato salió al cruce de las declaraciones de Puntigliano.

La Intendencia de Montevideo anunció que en la noche del lunes, 14 camiones de recolección de basura regresaron con roturas. En una entrevista con El País publicada ayer, el director del Departamento de Desarrollo Ambiental, Fernando Puntigliano, declaró que esto es algo que viene sucediendo con frecuencia y que preocupa a la Intendencia.

Ayer, el jerarca sostuvo en Azul FM que la rotura de 14 camiones “fue histórica, nunca había pasado”.

Sin embargo, desde la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), declararon que esa información “es incorrecta”. “Se ve que Puntigliano no estaba bien informado cuando dijo eso”, explicó Valeria Ripoll, secretaria general de Adeom.

Aclaró que lo que sucedió fue que ese día se le dio la baja de la extensión horaria a “unos cuantos compañeros de mantenimiento” lo que provocó que se fueran antes y trabajaran menos horas de lo habitual, por lo que la revisión de cada uno de los camiones debió hacerse a primera hora de la mañana.

“No era que estaban los 14 rotos. Lo que sucedió es que muchos de ellos estaban para revisar. Se revisaron y en la mañana a primera hora salieron seis. Los restantes que sí estaban rotos del turno de la noche se fueron reparando y pudieron salir”, dijo Ripoll.

A pesar de ello, admitió que las roturas de los vehículos “es una constante, debido a la grave situación de la limpieza actual de la capital, que hace que los contenedores estén con sobrepeso y provoquen que se rompan los camiones, sobre todo el brazo que los levanta”, explicó la dirigente sindical.

Dijo que en la actualidad no hay camiones suficientes para hacer la recolección y vaciar los contenedores. “Estamos con la situación tan desbordada que ni siquiera tenemos hidráulico para los camiones, que es tan vital como el combustible. El sector de Mantenimiento está tan destruido al día de hoy que hay camiones parados por falta de repuestos, que tienen un mínimo costo, pero a pesar de ello no son traídos por la Intendencia, y eso ha llevado a que realmente estemos al borde del colapso”, sostuvo Ripoll.

Explicó también que no está habiendo mantenimiento preventivo de los vehículos, sino que se van reparando a medida que se rompen. “Estos camiones no soportan estar trabajando 24 horas al día como lo están haciendo hoy y hay tan pocos camiones disponibles que la orden de la comuna es que se les dé ‘a morir’, hasta que rompan. Y eso es lo que está pasando”, contó.

Según explicó, están saliendo cada día entre la región Este y la Oeste un total de 15 camiones, “cuando eso debería ser lo que sale en cada una de las regiones”. Hasta el momento no se ha hecho un nuevo pedido de vehículos. “Los camiones son los que se compraron al principio de la gestión y deberían duran mucho más que 3 años, pero se acortó la vida útil a un 50% porque no se cumplió con lo que indica la guía del camión que establece que el mantenimiento preventivo es fundamental”, dijo.

Reclamo.

El sindicato no tiene pensado tomar ninguna medida gremial, según aclaró Ripoll, sino que busca tener una reunión urgente con la Intendencia “porque es urgente limpiar Montevideo”. De acuerdo a la secretaria general de Adeom, hay barrios que hace 8 o 10 días que no se vacían los contenedores y asegura que también hay basurales alrededor de los mismos. “Eso muestra que tampoco está funcionando lo que está privatizado, porque esa tarea está mayoritariamente privatizada y las zonas que están desbordadas son las que se encargan a las empresas (el entorno), que no están cumpliendo con el servicio”,

