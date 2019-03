Adeom cortó tránsito en Ciudad Vieja en reclamo por presupuestaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Quién sabe si supieras, que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado te acordarás de mí". La letra de La Cumparsita (cantada por Gardel) fue entonada en la tarde de este jueves por integrantes de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) en la Junta Departamental de Montevideo.



En busca de una respuesta por la presupuestación de 600 empleados se movilizaron esta tarde con pancartas, partituras e instrumentos y cortaron la calle 25 de mayo sobre la que se ubica el edificio.

Los trabajadores que no están presupuestados son funcionarios de Tevé Ciudad, la Orquesta Filarmónica, la Banda Sinfónica, la Comedia Nacional, el Teatro Solís, y las escuelas de Música y Arte Dramático.

Cerca de las 16:30 de la tarde se logró realizar una reunión con la Bancada del Frente Amplio y se solicitó además un encuentro con las bancadas de los demás partidos para tratar este asunto.

Esta modalidad de reunirse y tocar para reclamar que "Sin cultura no hay futuro" no es la primera vez que se realiza. El martes de la semana pasada se realizó una movilización de similares características en el segundo piso de la Intendencia de Montevideo luego de que se cancelara una reunión que ya estaba pactada.



En esa oportunidad se logró el acuerdo de presupuestar a 73 trabajadores del Teatro Solís del área técnica, sin embargo hasta el momento no se ha llevado a cabo el cambio, informó a El País un integrante de Adeom.