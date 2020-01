Adeom Canelones realiza paro por agresión a tres inspectoras de tránsito en Giannattasio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Adeom Canelones denunció este viernes que tres inspectoras de tránsito del departamento fueron agredidas por una pareja de particulares mientras se encontraban trabajando en la zona de desvíos por el desmantelamiento de puentes peatonales ubicados en avenida Giannattasio. Por este motivo, el sindicato de funcionarios municipales canario realiza un paro que comenzó hoy a las 11:30 horas y se extenderá a toda la jornada laboral.

En diálogo con El País, el secretario general de Adeom Canelones, Óscar Rodríguez, informó que sobre las 11:00 horas dos vecinos se acercaron a las inspectoras y las comenzaron a insultar porque consideraban que producto de los desvíos previstos, circulaban varios camiones que levantaban mucha tierra en la zona.



Ambas personas comenzaron a insultar a las tres inspectoras y luego uno de ellos le pegó un "cachetazo en la mano" a una de las funcionarias municipales y le tiró el celular al suelo, contó Rodríguez.



Señaló que el episodio "no pasó a mayores porque hubo gente coherente que intervino" y calmó la situación. En tanto, aseguró que los funcionarios municipales no hicieron la logística del desarme del puente peatonal, y entiende que "quizás no sea la época (del año) para el desmantelamiento, pero eso escapa a nosotros", dijo.



Rodríguez puntualizó que desde la Intendencia de Canelones "respaldaron totalmente" el comunicado que el sindicato divulgó tras este incidente.



En el texto, Adeom Canelones destaca: "Una vez más, vemos que trabajadores son agredidos por parte de particulares mientras están realizando las tareas inherentes a sus funciones" y "repudia este acto y todos los actos de violencia contra trabajadores". En tanto, reivindica "el derecho de trabajar en paz y de tener la garantía de la seguridad en ocasión del trabajo".

Los viejos puentes peatonales sobre la avenida Giannattasio, en la Ciudad de la Costa, comenzaron a ser desmontados el martes 7 de enero por la Intendencia de Canelones, por lo cual se produjeron desvíos de tránsito.



Los puentes (ubicados en los kilómetros 20 y 23) serán desmontados debido al desuso de los mismos, sumado al mal estado de los pisos y al uso de las estructuras para colgar publicidad irregular como carteles, pasacalles y banderas.



Estos puentes también sirvieron durante el año pasado como refugio de indigentes y de personas que fueron acusadas por varios vecinos como responsables de robos e intimidaciones en la zona.