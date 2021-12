Adeom advirtió por el estado de los camiones recolectores de basura de cara a las fiestas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) solicitó una reunión a la Intendencia de Montevideo (IMM) y advirtió que el 100% de los camiones recolectores de residuos tienen daños por falta de mantenimiento y que hace falta un plan de contingencia, según dijo a Subrayado (Canal 10) la secretaria general del sindicato, Valeria Ripoll.

Ripoll contó que vienen de una carencia arrastrada de la administración anterior en cuanto a falta de camiones. Aunque se renovó parte de la flota, cuando Daniel Martínez fue intendente, no fue toda y hay gran parte que está muy resentida, afirmó.



También señaló que falta dinero para la compra de repuestos y que cuando se compran tardan en llegar. Por lo tanto, se enlentece la reparación de los camiones, lo que hace que se llegue a diciembre en esta situación, dijo Ripoll.



De cara a la zafra por las fiestas tradicionales de Navidad y Año Nuevo, el sindicato entiende que se debe pensar un plan de contingencia, que tiene que ser acordado con la administración, y afirman que solucionar la situación actual es urgente.



Por otra parte, Ripoll sostuvo que los camiones recolectores de basura no se adaptan a la ciudad. "Hay roturas continuas porque en parte de la ciudad la caminería es desastrosa", dijo. Además, tienen sensores que son delicados y, si no se cambian, el camión queda trancado.



“Es una tecnología que requiere no solo que repares lo que está roto, sino que prevengas que se te rompa el camión”, aseguró.