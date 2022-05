Abdala: "No es una buena señal" si Lacalle Pou no responde a los planteos del Pit-Cnt

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Si no nos dice nada, creo que no es una buena señal", remarcó este jueves Marcelo Abdala, presidente del Pit-Cnt, al ser consultado esta mañana por la reunión que mantuvo ayer de tarde con el presidente Luis Lacalle Pou donde le presentaron 10 propuestas “para la reactivación económica y salida de la crisis”.

"Si no hay una respuesta formal, no se tiene en cuenta ninguno de los planteos que hicimos (...) obviamente sería leído por el movimiento sindical como una mala recepción del Poder Ejecutivo de una iniciativa que en definitiva está recontra fundamentada en tirar un conjunto de políticas, armar una red de contención de aquellos sectores que son los más desposeídos", remarcó Abdala en diálogo con Así Nos Va (Radio Carve).

"No le pedimos plazo al Poder Ejecutivo" para obtener una respuesta a sus planteos, dijo el presidente de la central sindical.



Insistió que "sería de estilo democrático que el Poder Ejecutivo cuando tenga algo para decir convoque al Pit-Cnt y le diga: 'vamos a hacer esto, esto otro'. Me parece que es de estilo y respeto entre actores de distinto tipo".



Consultado sobre si tienen un estimado de cuánto dinero se podría recaudar con las “ajustes tributarios transitorios” planteados, retrucó: "No, no. Nosotros ofrecimos esas herramientas. Se está desarrollando un estudio de cuánto podrían implicar desde el punto de vista los ingresos públicos, pero en este instante no tenemos una evaluación".



En el encuentro de ayer, Lacalle Pou le manifestó a la cúpula del Pit-Cnt su malestar con una serie de expresiones vertidas por dirigentes del Pit-Cnt a las que catalogó de “no ciertas”, y dijo que estas “traspasan los límites” de lo aceptado.