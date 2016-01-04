Sin guardavidas: IMM pide "en lo posible" no bañarse

Aconseja, en todo caso, “mantenerse a profundidad segura”.

Hoy no habrá servicio de guardavidas en las playas montevideanas debido al paro con asamblea que realizará hoy la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Montevideo. El sindicato municipal se reunirá a partir de las 13.30 para analizar qué camino toma en su conflicto con la comuna por motivos salariales. Esto implica que el Ejército continuará hoy brindando asistencia a la comuna para limpiar los contenedores debido a la acumulación de basura de los últimos días.

La intendencia emitió un comunicado en el que pide a quienes vayan a las playas adoptar "las máximas precauciones a efectos de prevenir accidentes". "De ser posible, evitar el ingreso al agua o, en todo caso, mantenerse a una profundidad segura, con el agua a la cintura y controlando a los niños bajo estricta vigilancia", aconseja el comunicado. Recuerda también que, en caso de emergencia, se puede llamar al teléfono 911 o al 106 de la Prefectura Nacional Naval.

4.000 Contenedores.

La asistencia del Ejército comenzó el 31 de diciembre y desde entonces se limpiaron más de 4.000 contenedores para evitar el riesgo sanitario, informó el Ejército en un comunicado. Esto implica que se recorrieron unos 11.000 kilómetros.

El Ejército sigue con las tareas de recolección de basura. Foto: Leonardo Mainé

Los principales basurales están en los municipios A, D, F y G. En estas zonas montevideanas hay más de 6.000 contenedores. Los militares —312 soldados con 26 camiones— trabajan recogiendo basura de los contenedores en dos turnos: de 7 a 13 y de 14 a 20.

Adeom sostiene que la intendencia incrementó la red de contenedores sin al mismo tiempo aumentar la cantidad de camiones recolectores y niega que la acumulación de basura se deba a las medidas gremiales tomadas, como dio a entender el intendente Daniel Martínez.

El intendente dijo en un reportaje con El País que "los pocos paros que hicieron nos distorsionaron (...) no estoy acusando a Adeom, pero han habido problemas puntuales. "Han dicho: "no ando en este camión porque tiene el tapizado rajado", "no salgo en este camión porque tiene el parabrisas roto". "En un clima de conflicto se dan situaciones que en otro momento no se dan. Ahora, ¿sería ético decir que la culpa es de Adeom? Creo que no, hay que buscar situaciones alternativas de apoyo porque no tenemos la cantidad de camiones suficientes". La intendencia quiere llegar a 40 camiones operativos. Faltan una decena. El operativo de limpieza cuenta además con el trabajo ONG, cooperativas y empresas.

Firman tres comunas más

Las intendencias de Florida, Durazno y Canelones terminaron el año con un acuerdo de negociación colectiva con los funcionarios. En Durazno se incluyó una recuperación salarial. En la de Canelones habrá ajustes salariales semestrales equivalentes a la inflación del semestre anterior. El convenio durará dos años.

Las playas de Montevideo sin guardavidas por paro. Foto: Archivo El País

POR PARO DE ADEOM