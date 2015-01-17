Sin acuerdo en conflicto del taxi

El Ministerio de Trabajo le insistió ayer a la patronal del taxi que debe restituir las condiciones de trabajo que tenían dos telefonistas antes de que un incendio en el centro operativo que recibe las llamadas de solicitud de taxis obligase a una modificación de la relación laboral.



Enrique Mera, secretario de la gremial de propietarios de taxímetros, explicó a El País que el incendio y la competencia de las aplicaciones con celulares para solicitar viajes obligaron a ofrecer condiciones distintas a las 34 personas que trabajaban en el centro de operaciones. Veinte aceptaron los cambios, 12 llegaron a acuerdos de indemnización y solamente 2 pretenden que se les restituyan las condiciones de trabajo previas, algo que los propietarios no pueden dar, explicó Mera.

El empresario dijo que es probable que el trabajo de las radioperadoras tienda a desaparecer.

Las partes acordaron un compás de espera y retomar las negociaciones el lunes cuando regrese el presidente de la gremial de propietarios, Óscar Dourado.

El director de Trabajo, Luis Romero, dijo a El País que el Ministerio de Trabajo entiende que se deben restituir a las personas sus condiciones de trabajo y que hay un compromiso escrito previo de las empresas en ese sentido. “Tuvimos una reunión con la patronal. Dimos nuestro punto de vista y ellos dieron el suyo y ahora van a esperar a que regrese Dourado”, señaló Romero. En el encuentro de ayer participó también el ministro de Trabajo, José Bayardi. Romero había dicho que podía haber “sanciones” si la patronal no concurría ayer a la reunión en el ministerio.



sindicalistas indagados

Los tres dirigentes sindicales del taxi indagados por la agresión al conductor Alberto Rosa que trabajó un día de paro quedaron libres. Su declaración en el juzgado motivó un paro del sindicato del taxi. Rosa no reconoció entre los indagados a sus agresores. Los sindicalistas podrían declarar otra vez.

Movilización del Suatt por despido de dos sindicalistas en Radiotaxi 141, realizada el 15 de enero de 2015. Foto: Agustín Martínez

la patronal insiste en cambiar condiciones a dos telefonistas