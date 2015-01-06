Siguen los robos a turistas extranjeros en Punta del Este

Los delincuentes, de zafra veraniega, desvalijaron la casa de una familia francesa en la zona del Club del Lago. "Me dejaron en calzoncillos", aseguró el dueño de casa a El País.

El robo ocurrió entre la noche del domingo y la madrugada del lunes en una vivienda ubicada sobre la calle Laguna del Castillo y la propia cancha de golf del lugar.

Los dueños de casa, residentes durante todo el año en la zona, regresaron luego de una extensa jornada laboral. Al ingresar encontraron un desastre. Los delincuentes trabajaron a destajo llevándose hasta tres televisores de grandes dimensiones, alhajas, efectos varios y unos ocho mil dólares. Entre los efectos robados se encuentran además dos laptops, un iphone, garrafas, comida de la heladera, ropa de niños, mochilas y juguetes. "Más que un robo pareció una mudanza", dijo la víctima.

Más robos.

Una familia brasileña regresará hoy a Curitiba con la idea de no volver a Punta del Este. Habían arribaron el 26 de diciembre en un vuelo privado que aterrizó en Laguna del Sauce con el objetivo de pasar el tradicional asueto de "reveillon" en la casa "Los Abriles" de La Barra, alquilada en 16 mil dólares. En la noche del 28 de diciembre, la familia regresó luego de salir a cenar en un restaurante de la zona. Les habían robaron joyas, 10 mil euros y 5 mil dólares.

Un día después el propietario de una finca ubicada a la altura de Casapueblo de Punta Ballena también fue robado. Se trata de un ciudadano argentino que pasa seis meses del año en la zona. Esa noche, los delincuentes ingresaron a su vivienda. Ubicaron una caja fuerte escondida en el dormitorio principal. Sin mayor esfuerzo, la arrancaron de la pared y se la llevaron. En el interior había una fuerte suma de dinero y varios documentos. La caja fuerte apareció en un bosque de la ruta 12 en Laguna del Sauce. En el interior, los ladrones tuvieron la deferencia de dejar los documentos. Así se pudo dar con el paradero del propietario.

Portezuelo.

No fue el único hurto registrado en la zona. Tres noches atrás, la dueña de una casa ubicada en Portezuelo denunció a la Policía que al menos tres delincuentes se encontraban en el interior de su propiedad. La finca de dos pisos, ubicada sobre la calle Lucero del Alba, se encuentra a la altura de la doble vía Montevideo-Punta del Este. La mujer, encerrada en una pieza de la finca, le narró a través de su teléfono celular a la policía cómo los delincuentes recorrían el interior de la vivienda. Luego de llevarse algunos elementos, los delincuentes huyeron. Cuando llegaron los móviles policiales la mujer estaba al borde de un ataque de nervios.

“Me dejaron en calzoncillos”, dijo al llegar a su casa