Siguen las agresiones contra policías: balearon una garita en Las Acacias

Desconocidos dispararon contra el puesto policial. Había agentes dentro, pero no resultaron lesionados ya que los balazos no alcanzaron a impactar en la garita. La Policía busca a los autores.

A las 00:45 horas de este miércoles, desconocidos dispararon varias veces contra una garita policial ubicada en al barrio Las Acacias.

En ese momento había agentes policiales en la garita ubicada en bulevar Aparicio Saravia y avenida Burgues, pero los disparos no llegaron a impactar en el local y no hubo heridos.

Según informó Jefatura de Policía de Montevideo fueron "varios disparos" y se está realizando un despliegue junto a personal de la Guardia Metropolitana para identificar a los autores.

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