Siguen detenidas 8 personas por el homicidio de joven en Paysandú

El joven de 29 años, poseedor de antecedentes penales, fue acribillado a balazos ayer de tarde. Aún se investigan las causas, pero una de las hipótesis es que el asesinato podría estar vinculado con ventas de drogas.

Permanecen ocho personas detenidas en Paysandú por el homicidio de Luis Daniel Silva Ramos, de 29 años, poseedor de antecedentes penales, que murió al ser baleado en la zona del barrio Tatuses Sur, próximo a las 19:00 horas de ayer, según informó hoy la Policía a El País.

Según informa el diario sanducero El Telégrafo, un llamado telefónico alertó a la Policía de que en ese barrio, a escasos metros del domicilio de conocidos delincuentes —uno de ellos poseedor de 20 antecedentes penales y actualmente en prisión— habría una persona herida de arma de fuego. A raíz de la llamada varios móviles con personal de la Seccional Segunda y Radio Patrulla, así como una unidad móvil de emergencia médica, concurrieron al lugar.

Un vecino del barrio trasladó rápidamente en su camioneta a Silva Ramos al Hospital Escuela del Litoral, pues presentaba heridas de arma de fuego en espalda, brazos y piernas, pero ingresó sin vida al centro asistencial.

El fallecido tenía antecedentes penales, uno de ellos por intentar, junto a otro sujeto, rapiñar a tres turistas ecuatorianos y herir a uno de ellos en plaza Artigas años atrás, agrega El Telegrafo. Si bien aún se investigan las causas, el asesinato estaría vinculado con la venta de drogas.

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