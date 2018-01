Continúa la polémica en Punta del Este por la llegada de Uber

La Intendencia de Maldonado precisó que no fue suya la iniciativa de recurrir ante la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec) para que se inhabilite la plataforma Uber en el departamento.



En la acción de amparo tramitada por los taximetristas fue incluido el petitorio de que la administración municipal fuera la que realizara el trámite ante la Ursec para la dada de baja de la referida aplicación

Desde la Intendencia se aseguró durante la audiencia de esta tarde que deben ser los mismos taximetristas que se presenten con este planteo ante la autoridad de aplicación de este tipo de servicio.



“Ellos pidieron esa medida. Es una medida que incumbe a esas dos partes. Por lo que a su respecto la Intendencia no puede tomar decisión alguna. Como ellos pidieron la intervención de la Intendencia se les explicó que eso no puede ser por no encontrarse dentro de sus competencias controlar este tipo de aplicaciones. Ahora como están en un ámbito de conciliación podrían ellos pedir al juez que se expida al respecto. La Intendencia no se opone, ni apoya esa medida por cuestiones de normas. Si el juez lo hace figurar en un fallo es un tema que no incumbe a la Intendencia”, dijo Graziuso.



La audiencia fue dirigida por el juez de feria, Diego González Camejo, a cargo de la administración de justicia durante el receso de la Feria Judicial Mayor. Si bien González es titular del juzgado penal de 11º en este caso por tratarse del receso ofició al frente del juzgado civil de 6º tuno la sede natural de este tipo de planteos.



Luego de escuchar a las partes durante la audiencia de esta mañana, González Camejo, habilitó un plazo que vence a las 11:00 del próximo viernes con el objetivo de tratar de alcanzar un acuerdo entre las partes que evite un pronunciamiento en primera instancia el que, además, podrá ser apelado ante un tribunal de alzada y eventualmente ante la Suprema Corte de Justicia.