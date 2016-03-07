Si lo robaron y perdió su cédula, no le cobrarán por renovarla

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, anunció hoy en el Consejo de Ministros realizado en Rivera que se firmará un decreto para la exoneración de pago a quienes deban renovar la cédula si la perdieron en un robo.

El titular del Ministerio del Interior, Eduardo Bonomi, anunció hoy durante el Consejo de Ministros realizado en Rivera la firma de un decreto que exonera el pago de la renovación de la cédula de identidad a quienes la hayan perdido por causa de un hurto o una rapiña.

Tanto el jerarca como el presidente Tabaré Vázquez destacaron que es una decisión tomada luego de que la población lo solicitara.

El mandatario dijo que con este tipo de acciones "queda comprobada, una vez más, la importancia de hablar con la gente para evitar instancias de reproches y dar respuesta a los problemas cotidianos".

El costo actual del trámite de renovación, según indica la Dirección Nacional de Identificación Civil, es de 0,26 unidades reajustables para el trámite común y de 0,52 para el urgente.



Eduardo Bonomi en Rivera previo al Consejo de Ministros. Foto: Ricardo Figueredo

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