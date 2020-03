UTE, Antel y OSE: estas son las formas de atención en caso de dudas o reclamos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las empresas UTE, OSE y Antel anunciaron el cese de su atención personal como una medida para evitar el avance del coronavirus en el país, sin embargo anunciaron otros canales de consulta que tendrán los usuarios en caso de necesitarlo.

UTE

"En el entendido que el correcto funcionamiento del servicio eléctrico es fundamental para afrontar la situación que está atravesando nuestro país con el coronavirus (COVID-19) y con el objetivo de proteger a nuestros funcionarios, colaboradores y clientes, se comunica que la atención comercial se realizará" a través de otros canales, indicó UTE.

Por un lado están los denominados "canales automáticos". En este caso se puede contactar a la empresa a través de WhatsApp por el número 098 1930 00, también se puede enviar un mensaje de texto al 1930 o descargar la aplicación para celulares APP UTE.

Por otra parte está la opción de acceder directamente a los servicios en línea a través de la web http://www.ute.com.uy. Desde ahí se pueden realizar reclamos por falta de energía, aportar la lectura del medidor, consultar la deuda del servicio, pagar las facturas y solicitar el envío de facturas a través del mail.

Para otros trámites y consultas también se podrá enviar un mail a [email protected]



En el comunicado se informa que el servicio telefónico "telegestiones UTE" al que se puede llamar desde un teléfono fijo (0800 1930) o desde un celular (*1930) "funcionará con atención restringida durante las 24 horas del día".



"Nuestras Oficinas Comerciales permanecerán cerradas en todo el país hasta nuevo aviso. Las mismas podrán recepcionar llamadas de forma local de 9 a 14 horas. Los números telefónicos podrán consultarse en el sitio web de UTE http://www.ute.com.uy", agregó el comunicad.



Solo para trámites especiales estará abierta la Oficina Comercial Centro, ubicada en Paraguay 1468 esq. Mercedes en Montevideo de 09:00 a 14:00 horas.



OSE

Por su parte, OSE anunció que todos los centros de atención al cliente del país fueron cerrados. Es por esto que si un usuario quiere contactarse tendrán líneas gratuitas que están disponibles 24 horas los 365 días del año: para los teléfonos fijos el número es 0800 1871 y para los móviles el *1871.



Además está disponible la web ose.com.uy en la que se podrá encontraron información general y se podrán realizar trámites en línea.



En caso de reclamos de pérdida de agua en vía pública se podrá contactar a la empresa a través de WhatsApp al número 091 00 1871.

ATENCIÓN AL PÚBLICO⁣⁣⁣#CoronavirusEnUruguay⁣⁣⁣

Vías disponibles para trámites o reclamos:⁣⁣⁣

🌐 https://t.co/U7dIk7r9KM⁣⁣⁣

💬 091 00 1871 pérdidas (todo el país)⁣⁣⁣

☎️ 0800 1871⁣⁣⁣

📱 *1871 gratis desde teléfonos móviles⁣⁣⁣#MeQuedoEnCasa pic.twitter.com/P7Up5YxGdR — OSE Uruguay (@OSE_Uruguay) March 22, 2020

Antel

Por una parte, la empresa de telefonía estatal informó que desde el 18 de marzo mantiene una "atención de emergencia" en sus tiendas y locales comerciales.



Es por esto que el horario de atención al cliente irá desde las 10:00 a las 14:00 y únicamente con una reserva web previa, en caso contrario no se brindará atención.



A su vez solo se podrán realizar trámites como la venta y el cambio de chips, la venta y la venta y cambio de equipos celulares. El resto de los trámites, informó la empresa, se tienen que realizar en línea en la sección de "autogestión antel en línea" o cambios de plan en "Tienda en línea".



Además a través de esa vía se podrán realizar trámites como facturación de celulares, teléfonos fijos o internet.



Por otra parte, Antel anunció que "con el objetivo de reducir el riesgo de contagio, se minimizará el ingreso a los locales y domicilios de los clientes".



"En caso de ser necesario el ingreso a dichos lugares, nuestros funcionarios dispondrán de elementos de protección", indicó la empresa y agregó que para poder tomar las medidas necesarias de protección se tendrá que avisar si en la casa o en el local el cliente deberá informar previamente si existe un caso de coronavirus positivo o si las personas que están en el lugar cumplen régimen de cuarentena obligatoria.



"Para los casos de atención de reclamos y conexión de nuevos servicios residenciales, nuestros equipos no pueden garantizar un compromiso de fecha. Los técnicos se contactarán telefónicamente con los clientes el día anterior a la visita o el mismo día", indicó Antel.



De todas maneras se intentará que las conexiones de los servicios y los traslados de servicios existentes sean realizadas por el propio cliente mediante asistencia telefónica con un técnico de la empresa. "La atención de fallas masivas tendrá prioridad frente a reclamos individuales", recordó Antel.



Además "la atención de reclamos de servicios de datos relacionados con velocidad o cobertura wifi se atenderán en forma remota, no concurriendo al domicilio del cliente. Asimismo, las solicitudes de reubicaciones de los Módems/ONT/Equipos de datos no se atenderán", agregarn.



"Las migraciones de soporte tecnológico de los servicios se realizarán únicamente en los casos que sean necesarios para el restablecimiento de dichos servicios", indicaron.