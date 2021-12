UTE analiza ajuste por debajo de la inflación; directorio se reúne para definir la sugerencia al Ejecutivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Llega fin de año, y un tema recurrente es el ajuste tarifario de UTE, cuyo directorio se reunirá hoy para analizar, con la última actualización de los números de la empresa pública, qué precios se sugerirán al Poder Ejecutivo para que se apliquen a partir de enero de 2022.

En ese marco, los integrantes del directorio dieron en las últimas horas declaraciones a la prensa en las que resumieron los dos escenarios que están arriba de la mesa de las autoridades: no subir las tarifas, o aumentarlas un 50% por debajo de la inflación proyectada para el año que viene, que está en el entorno del 6%, opción que se estima como la más probable.



Los argumentos del oficialismo es que UTE tuvo este año ingresos extraordinarios - US$ 180 millones ya fueron volcados a rentas generales, mientras que la empresa se quedó con cerca de US$ 100 millones de ganancia neta-, debido fundamentalmente a las exportaciones de energía a Brasil. Por eso, aseguran, hay margen para un ajuste menor al que hubo el año pasado, aunque señala que no es suficiente como para bajar las tarifas, como propone el Frente Amplio a través de su vocal, Fernanda Cardona.



En este sentido, ya este martes la presidenta de la empresa estatal, Silvia Emaldi, adelantó en conferencia de prensa que habrá una diferencia en el ajuste de 2022 con respecto a la de este 2021. “Recordemos -dijo la jerarca- que este año en particular el ajuste fue del 5% y la inflación tiene unos tres puntos porcentuales por encima, lo que quiere decir que en términos reales hemos bajado un 3% el costo de la energía”.

Pero en el oficialismo, de todos modos, reina la mesura. “La exportación que tuvimos este año fue excepcional en los montos, pero tampoco hay nada que nos garantice que vamos a continuar en estos niveles”, dijo a El País Felipe Algorta, director por el Partido Nacional. “Ya en diciembre -puso de ejemplo- las exportaciones bajaron”.



Enrique Pees, director en representación de Cabildo Abierto, coincidió en diálogo con El País que “todo futuro es incierto”, y que en el caso de UTE hay dos factores en concreto a tener en cuenta a la hora de hacer proyecciones: a las exportaciones a Brasil -que necesitó de electricidad uruguaya debido a la crítica sequía que sufrió en los últimos meses-, se suma la evolución de “los costos de los parques eólicos”.



“La idea es, entonces, que las tarifas suban entre un 2% y un 3%, y ver si el 30 de junio podemos mantenerlas o volver a estudiarlas”, agregó Pees, que comparó a UTE con el Instituto Nacional de Alimentación por “haber dado de comer a muchos con sus utilidades”.

Lo que pide el Frente Amplio.

En la oposición coinciden en el diagnóstico económico y el buen año que atravesó la compañía estatal, pero discrepan con que eso no alcance para bajar directamente las tarifas. “Nuestro piso es congelarlas”, dijo Cardona en diálogo con El País.



“No queremos que haya ningún tipo de ajuste, porque consideramos que el dinero extraordinario recaudado debería trasladarse a la tarifa y bajarla un 6%”, siguió la jerarca de la oposición. Consultada acerca de que la propuesta actual no difiere de la seguida por su partido en las administraciones anteriores, cuando era gobierno, respondió que no debía perderse de referencia el “contexto” económico nacional. “El aumento de salarios era otro y los números macroeconómicos eran mejores”, dijo. Y agregó: “No pesa lo mismo en el bolsillo de la gente cuando aumentábamos por debajo de la inflación pero también había crecimiento de salarios”.



Algorta, en tanto, dijo que entendía “el planteo” de la vocal frenteamplista, pero concluyó: “La realidad es que en 2007 el entonces presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, intentó una rebaja, pero en ningún momento de los 15 años del Frente Amplio se cumplió con lo que piden ahora”.