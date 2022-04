¿Tapabocas sí o no después de la emergencia sanitaria? Comercios aguardan por el decreto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Supermercados, shoppings, el transporte colectivo y otros servicios aguardan el decreto del Poder Ejecutivo con el cese de la emergencia sanitaria para tomar la resolución de si exigir o no el uso de tapabocas para ingresar a los establecimientos.

El constitucionalista Martín Risso, director del Departamento de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay, declaró a El País en su edición de este martes que cuando el uso de tapabocas sea una recomendación y no una imposición, el chofer de un ómnibus no puede prohibir el ingreso de un pasajero porque no lleva puesto su protección.

En tanto, planteó que es diferente el requisito para el ingreso a un establecimiento privado. “En el país sigue rigiendo el derecho de admisión, y así como en un almacén pueden exigirle a un cliente que ingrese sin una visera tapándole la cara, también puede exigir el uso del tapabocas”, indicó Risso.

Carlos Lecueder, director del Estudio Lecueder, que administra varios shopping centers, indicó a El País que aguardan el texto del decreto para tomar una definición al respecto.

En la misma línea se expresó Daniel Menéndez, gerente general de la Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU). En diálogo con El País, el ejecutivo dijo que desde que se conoció la noticia no se han reunido por este tema ni tomaron la decisión de hacerlo porque aún no se firmó el decreto presidencial.



"Seguimos con la emergencia sanitaria, tenemos un par de días para pensarlo", aseguró. Planteó además que sin una obligación por parte del gobierno, "cada supermercado puede tomar la decisión que quiera". Puso como ejemplo que en cada establecimiento podría establecer que el tapaboca lo usen solo los trabajadores, pero no hubo reuniones al respecto.

Por su parte, Daniel Fernández, presidente de Cambadu, indicó a El País: "Estamos totalmente de acuerdo con la medida, volveremos a la normalidad. Estamos con protocolo de aforo, tapabocas… Volveríamos a la normalidad".



Otro servicio que también exige tapabocas al día de hoy es el transporte colectivo. Juan Salgado, presidente de la Cámara del Transporte del Uruguay y de la empresa Cutcsa, indicó a El País que desde la cámara están esperando el decreto y la comunicación del Ministerio de Transporte (MTOP) para el transporte colectivo de todo el país, incluyendo el departamental y del área metropolitana.

De todos modos, el dirigente del transporte adelantó que se "exhortará" al uso de tapabocas y puntualizó que "no será obligatorio tanto para pasajeros como para el trabajador del ómnibus" una vez se active el cese de la emergencia sanitaria.



Salgado remarcó que seguirán las pautas que defina la autoridad sanitaria —como aseguró han realizado desde marzo de 2020— así como lo que disponga la Intendencia de Montevideo. Aseguró, además, que se seguirá cumpliendo con la "sanitización y ventilación" de los coches para brindar las "garantías" a usuarios y personal.

En el caso de los espacios culturales, las cadenas de cine y el teatro Solís fueron consultados por El País por las medidas que tomarán y todos expresaron estar a la espera del decreto. Martín Inthamoussu, presidente del Sodre, detalló a El País que una vez que se concrete la medida “no habrá más aforos, el uso del tapabocas se recomendará pero no será obligatorio y no se controlarán las vacunas”.