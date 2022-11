Las recomendaciones del Sinae para prevenir ahogamientos este verano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) emitió recomendaciones para evitar siniestros en el agua en esta temporada de verano, y recordó que el 94% de los ahogamientos suceden en zonas no habilitadas para baños y donde no hay presencia de guardavidas. Por esto, enfatiza que “playa con guardavidas, playa segura”.

Asimismo, el Sinae señaló que la mayor parte de los ahogamientos en Uruguay se producen entre adultos de 44 años, seguido por los menores de 25 años. “En todos los casos, prevalece la cifra de hombres sobre la de mujeres (70% hombres, 30% mujeres)”, resaltó el organismo.



Las cuatro recomendaciones principales:

1. Escoger zonas habilitadas para baños y con guardavidas.



2. Nunca nadar contra corriente, hacerlo en paralelo hacia la costa o flotar en espera de ayuda.



3. Si el viento corre hacia el mar, no jugar con inflables en el agua. Si el inflable va mar adentro, no ir detrás para recuperarlo.



4. Ante un siniestro pedir ayuda de inmediato al guardavidas. La mejor forma de ayudar, es no ponerse en riesgo.

¿Qué significa cada bandera? • Bandera verde: aguas aptas para baños.

• Bandera amarilla: precaución.

• Bandera roja: aguas no aptas para baños.

• Bandera roja con cruz verde: riesgo sanitario.

• Bandera negra con rayo: tormenta eléctrica, abandone la playa.

• Banderín en la orilla: escollos submarinos o corrientes de retorno.

Respuestas del Sinae a preguntas frecuentes

¿Qué se considera una playa segura?

​

Las que tienen puesto de guardavidas y están habilitadas para baños. Se identifican porque tienen una torre de guardavidas.



¿Qué actitud debemos tomar ante un accidente?



Comenzar la cadena de supervivencia. El primer eslabón es informar que alguien está en situación de peligro. Seguidamente, no meternos en el agua y dejar esa tarea a los profesionales. Por último, si tenemos algún inflable, cuerdas o ramas, intentar alcanzársela a quien esté en una situación comprometida.



¿Qué hacer en caso de estar en peligro?



Si es arrastrado/a por una corriente, mantener la calma e intentar flotar. Nunca nadar contra corriente sino en paralelo hacia la costa o flotar para esperar ayuda manteniendo el brazo en alto como señal de auxilio.



¿Qué se debe tener en cuenta?



Si no se conoce el lugar, chequear previamente la profundidad con los pies. Entrar al agua con la cabeza hacia adelante, nunca “de cabeza”.

¿Cómo identificar corrientes peligrosas?



La convención internacional establece un banderín rojo en la orilla. Éste identifica corrientes de retorno. Se genera un canal en la arena por el pasaje de agua y arrastra hacia adentro.



¿Se puede jugar con inflables dentro del agua?



No si el viento corre de tierra hacia el mar. En situaciones normales, si el inflable se fuera mar adentro, nunca ir detrás para recuperarlo.



¿Qué medidas debo tomar con niños?



Los niños son responsabilidad de la persona adulta a cargo. La vigilancia deberá ser atenta, lo adecuado será mantenerlos a su alcance. Que sepan nadar no elimina riesgos.