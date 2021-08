Retrasos de hasta 4 meses para sacar licencia de conducir en Montevideo, ¿cuándo se normalizaría?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Debido a la pandemia, la expedición de las nuevas libretas de conducir por parte de la Intendencia de Montevideo sufrió importantes retrasos. De acuerdo a la Asociación Nacional de Academias de Choferes del Uruguay de restablecerse la totalidad de los cupos diarios llevaría “de tres a cuatro meses” ponerse al día con la demanda.

El presidente de la asociación Álvaro Beloqui explicó a El País que el problema se inició en marzo de 2020, aunque en octubre (cuando bajaron la cantidad de contagios por COVID-19) aumentaron los cupos y si bien no trabajaron nunca al 100% la situación “había tendido a mejorar”.



Según denunció y debido a un nuevo pico de contagios de coronavirus, en marzo la intendencia suspendió los exámenes teóricos y prácticos por un mes y medio. A eso se sumó que cuando se retomó la actividad se hizo con menos del 50 % de la capacidad.

Sin embargo, la directora de Tránsito de la Intendencia de Montevideo María Fernanda Artagaveytia negó que se hubiera reducido la cantidad de cupos, como denuncian las academias. Según dijo a El País, en la actualidad se cuenta con 33 examinadores que trabajan en grupos y van rotando con el objetivo de “preservar la burbuja”.



Antes de decretada la emergencia sanitaria, de acuerdo a la jerarca se tomaban 150 prácticos por día, sin contar los de moto, y actualmente los cupos son 124. “No estamos al 100% de cupos, pero tampoco de personal y la diferencia no es tanta”, afirmó. De todos modos, coincidió con la asociación en que a fin de año podrían cerrarse los expedientes en curso “siempre y cuando las condiciones sanitarias se estabilicen o mejoren”.

El pago previo de la libreta (que se exige para iniciar el trámite) es una situación que a interpretación de Beloqui provoca incomodidad en los aspirantes. “La gente no se puede ir a otro departamento porque queda atada y se termina venciendo el expediente”, advirtió.



Estas afirmaciones fueron relativizadas por la intendencia. Según Artagaveytia, si hay expedientes por vencer “es un tema de gestión de las propias academias y no de la intendencia”.

“Agenda saturada”

La página web con la agenda donde las academias entran para anotar a sus alumnos suele saturarse y en muchas oportunidades el sistema está caído, denunció la asociación de academias. Por ejemplo, este viernes debió abrirse agenda del 23 al 27 de agosto y el sistema nunca lo permitió.



“Se genera un malestar innecesario porque la intendencia no le informa a los aspirantes que los que no habilitan turnos son ellos, la responsabilidad cae en las academias y sinceramente no tenemos disponibilidad para anotarlos”, señaló Beloqui. Por su parte, Artagaveytia confirmó que se han dado “algunos problemas” y añadió que “se está trabajando para solucionarlo”.