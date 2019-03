IMM evalúa privatizar parte de recolección de basura: saldrían domingos, feriados y paros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fernando Puntigliano, director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, dijo en una rueda de prensa este jueves que se trabaja en un plan para privatizar parte de la recolección de residuos con el objetivo de mitigar posibles inconvenientes con respecto a la limpieza de los contenedores.



Puntigliano indicó que hace más de un año que la comuna está trabajando para tener una cadena paralela para los residuos. "Queremos que ante cualquier evento adverso podamos tener la posibilidad de seguir funcionando", indicó.



El director de Desarrollo Ambiental de la comuna explicó que si bien la idea es que el transporte de los contenedores siga principalmente en el área municipal, también se buscará que una parte sea privatizada.

"Nosotros entendemos que tenemos picos como son Año Nuevo, Navidad o feriados en los cuales necesitamos una capacidad adicional", explicó.



El objetivo entonces es que desde la Intendencia se opere en los turnos de la noche y la mañana. En caso de que los circuitos no se puedan completar los servicios privados se encargarían en la tarde. "Los domingos y los feriados también lo van a hacer los privados y con eso vamos a alcanzar una frecuencia de recolección un poco más alta que la que tenemos ahora", indicó.



"Un 90% seguirá en manos de la Intendencia, lo que vamos a hacer con los privados es mitigar el efecto para que el impacto no sea tan grande. De alguna manera queremos resguardar la situación sanitaria de la población", agregó.

El director de Desarrollo Ambiental indicó: "La poca previsibilidad ante determinados eventos hace que nosotros tengamos que tomar medidas mitigatorias y buscar complementación con privados para poder ofrecer los servicios".



La recolección no se realiza cuando ocurren eventos inesperados: "un incendio en la disposición final, un evento climático, un efecto social y también un conflicto sindical", explicó.



Puntigliano indicó además que se venderán varios camiones que no son utilizados ya que "en general son una fuente de problema", opinó. "Hemos empezado a separar vehículos que no vamos a usar, estos van a ser vendidos de acuerdo a la normativa que indica el Tocaf", explicó.

Agregó también que para Montevideo se necesitan 29 camiones y 23 están activos en este momento lo que, sostuvo, desmiente las versiones que indican que solo se usa el 50% de la flota.



"Que tengamos muchos otros camiones que no se utilizan es diferente, no se utilizan porque no son requeridos", agregó.



Puntigliano agregó que esta situación fue hablada con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) durante una reunión este jueves que duró cerca de tres horas. Desde Adeom no estuvieron de acuerdo con la propuesta pero la comuna decidió seguir avanzando con el plan.

Aclaración: en una primera versión de esta nota se informó que quien dio las declaraciones a la prensa fue Fernando Nopitsch, secretario general de la Intendencia de Montevideo. Sin embargo fue Fernando Puntigliano, director de Desarrollo Ambiental. A los lectores y a los involucrados las disculpas del caso.