¿Se producirá el temporal de Santa Rosa?

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó que mañana miércoles no se prevén lluvias y que el jueves existe una baja probabilidad de precipitaciones. El viernes y el sábado también estarán libre de precipitaciones.



En cuanto a la presencia de viento Inumet indicó que mañana alcanzará una intensidad entre 20 y 40 kilómetros por hora, pero que luego rotará al sector sur del país con una intensidad de entre 15 y 35 km/h y se amainará hacia el sábado 31 de agosto.



Este año "no habrá" temporal de Santa Rosa. Así lo afirmó el meteorólogo Guillermo Ramis en Informativo Sarandi (Radio Sarandí).

"No viene", dijo Ramis y explicó que "Santa Rosa no son células de tormenta que producen 15 o 20 mililitros de lluvia. Santa Rosa es un temporal, el temporal no tiene nada que ver a veces con la tormenta", señaló.

El meteorólogo dijo que el "temporal está asociado al gradiente de presión y eso genera fuertes vientos por bastantes horas" que, según explicó, "puede llegar incluso a superar los 100 kilómetros por hora como ha ocurrido en los últimos 10 años".



"De los últimos 10 años a esta parte, acá hemos tenido un 80% de temporales de Santa Rosa", indicó Ramis y agregó: "Es un fenómeno que se llama singularidad climática" y ejemplificó con "el temporal de Santa Rosa, el veranillo de San Juan, el Cordonazo de San Francisco".

En cuanto a las temperaturas Inumet indicó que al norte del río Negro irán en aumento hasta el jueves 29 de agosto, con mínimas entre 15 y 18°C y máximas que oscilarán entre 26 y 29°C. Para el viernes y sábado se espera que las temperaturas desciendan.



Mientras tanto al sur del río Negro se espera que mañana miércoles las mínimas estarán entre 12 y 15°C y las máximas entre 24 y 27°C.

°C. Desde el jueves y hasta el sábado las temperaturas también descenderán.

¿Qué tiene que ver Santa Rosa con el temporal?

La leyenda cuenta que en 1615 una joven religiosa, llamada Rosa, de nombre original Isabel Flores de Oliva, impidió con sus rezos la llegada de piratas holandeses a Lima. Así logró generar una tormenta y los piratas no pudieron llegar. El microclima de la zona hacía que no fueran frecuentes las lluvias en esa época del año. Así los creyentes se convencieron que Santa Rosa había ahuyentado a los piratas.



En Uruguay es tradición esperar que cerca del 25 de agosto, pocos días antes o pocos después, se desarrolle este fenómeno.



Según estudios estadísticos, fueron apenas 16 las ocasiones (en 142 años de registros), en que se desarrolló un episodio que pueda clasificarse como temporal en estas fechas. Uno de los episodios más violentos fue la tormenta registrada el 23 de agosto de 2005. Esa noche los vientos alcanzaron los 200 kilómetros por hora y murieron 10 personas