Porteros a distancia y rayos infrarrojos: las últimas opciones de seguridad en el mercado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

Las cifras de homicidios, rapiñas y hurtos presentaron un incremento marcado en comparación a lo registrado durante el año pasado, según mostraba el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, semanas atrás cuando dio a conocer los últimos datos del Observatorio Nacional Sobre Violencia y Criminalidad.

Dentro de los hurtos (sin tener en cuenta las categorías "otros" y "sin datos") los que presentaron un mayor incremento de este crimen fueron los comercios con un 28,6%, el interior de los vehículos con 24,4% y las casas de familia con 22,7%. En cuanto a las rapiñas la variación entre un año y otro fue de 57,4%.

Hurtos en casas de familia. Foto: Ministerio del Interior

Y lo que también aumentó fue la demanda por sistemas de seguridad para proteger locales, casas y edificios y con esto la sofisticación de los servicios que han sumado tecnología a la simple alarma en sus servicios.



Según un relevamiento realizado por El País la oferta va desde la tradicional alarma de $ 400, pasando por una cámara que capta todos los movimientos de $ 1.400 hasta un sofisticado servicio de portería para edificios de $ 35.000.

Rayos infrarrojos.

Están ahí aunque no se ven. No se ven porque "son invisibles al ojo humano" y por lo tanto parece que en realidad no hubiera nada en su lugar más que vacío. La situación cambia cuando alguien toca esos rayos infrarrojos ocultos para todos. En ese momento se activa una alarma sonora que advierte por la llegada de intrusos y que, a su vez, advierte a los intrusos que ya se sabe de su llegada.



Este recurso es comúnmente llamado "barrera sonora" debido al sonido que produce cuando se interrumpe el rayo de luz invisible. Sin embargo Carlos Marrero, dueño de la empresa C&M Seguridad Electrónica indicó a El País que en realidad se trata de una barrera infrarroja.



La instalación de los infrarrojos se realiza afuera de la casa junto con una cámara a través de la que se puede monitorear el lugar. El costo de base para adquirir este modalidad es de US$ 1.000.

Adiós a los porteros.

El tótem se instala en el hall del edificio. Foto: Securitas

En lugar del portero que siempre estaba en la puerta del edificio hay ahora una estructura rectangular en el medio de la entrada. En la mitad del aparato una pantalla que refleja una cara atenta a todos los movimientos: "Buenos días", dice cuando alguien pasa, "todavía no salgas, hay una pelea afuera", advierte antes de salir.



La estructura no está sola sino que la acompañan una batería de cámaras que se instalan en diferentes puntos del edificio para no perder de vista ningún sector. En el centro de operaciones una persona, la que aparece reflejada en la pantalla de la entrada, logra captar todos los movimientos del edificio.

"El video operador está siempre mirando las cámaras, ve los movimientos de cada edificio y las diferentes cámaras asociadas en cada uno de ellos. Cuando una persona se acerca y le quiere hacer una consulta lo puede hacer directamente sin activar ningún botón, simplemente tiene que hablar", indicó a El País Fernanda Arias, responsable de Marketing y Comunicaciones de la empresa Securitas.



El objetivo es que se tenga un control continuo de la seguridad de las personas que viven en el edificio. "Por ejemplo el copropietario entra en el auto y el video operador está viendo que en las zonas aledañas no haya ningún movimiento sospechoso", explicó.



En caso de que se constate que alguien quiere ingresar sin autorización o que cerca del lugar hay un persona en actitud sospechosa el video operador activa el protocolo de seguridad pactado anteriormente con quien optó por ese servicio, que se contrata por horas y su inversión promedio es de unos $ 35.000 pesos mensuales.



Generalmente se da aviso al presidente de la comisión o, en caso de que se constate el ilícito además de mandar un móvil al lugar se llama a la Policía para que también acuda un patrullero.



securitas Otras opciones y sus precios. Paquetes:



Soft: Cuenta con alarma, una aplicación para smartphone que permite el monitoreo de cada usuario en tiempo real, Teleasistencia se paga el equipamiento



Live: Incluye cámara una WiFi IP que capta los movimientos en la casa y con la aplicación para monitorear.



Go: Además de contar con una cámara WiFi IP que capta los movimientos en la casa , ofrece una aplicación para monitorear y el servicio del Centro de Operaciones Securitas. El costo de este servicio es de $ 1.400 por mes.



Pro: Se pueden monitorear en tiempo real hasta cuatro cámaras a través del celular- Además ofrece sensores con cámaras para realizar un monitoreo personalizado y el Centro de Operaciones Securitas.



360°: Además de lo que ofrece el plan Pro se le agrega un reastreo vehícular que permite saber la ubicación en tiempo real del auto de la persona que contrate el servicio y un servicio presencial de ingreso asistido y rondas aleatorias usado más para negocios



Óptima: A los servicios del 360° se le agrega la posibilidad de las Rondas Mobile que son recorridos programados de seguridad.

Siempre vigilado.

Las cámaras son una herramienta esencial para el rubro de la seguridad. Estos aparatos permiten ver en vivo y en directo lo que ocurre en un lugar sin necesidad de que una persona esté ahí.



Se pueden usar, por ejemplo, para que se monitoree el entorno de una casa antes de que llegue su dueño. Unos minutos previos a su arribo notifica a la empresa de seguridad que hace un chequeo de las cámaras desde el momento en que la persona llega hasta que ingrese. Este servicio es llamado "Llegada asistida" y en Grupo Gamma tiene un costo mensual base de $ 850 +IVA.



"Nosotros podemos registrar las cámaras no solo en un edificio sino en una residencia particular y hacer una ronda del perímetro mientras la persona está llegando y hasta que entra a su casa a través de un circuito cerrado de televisión", indicó Alex Norik, gerente técnico de Grupo Gamma.



Otra alternativa es que se realicen durante determinados minutos al día, en varias horas, una "ronda virtual" que permite tener un control diario de lo que ocurre en una casa y prevenir actos delictivos. Se puede contratar por un rango horario determinado por una cantidad de horas determinada: su valor mensual base $ 2.500 +IVA.



Además de las opciones virtuales, algunas empresas en el mercado ofrecen acompañamiento presencial cuando la persona está llegando a su propiedad, lo que comunica unos pocos minutos antes de concretar.

​

Anuncio por altavoz

Un sistema de altavoces instalado en la entrada de una casa o un edificio es muchas veces suficiente para evitar que una persona con intenciones de robar ingrese a hacerlo.



Cuando el video operador nota a través de las cámaras que hay una persona sospechosa o con intenciones de entrar se activan los altavoces y les indican que se trata de una propiedad privada protegida.



"Muchas veces si están en actitud sospechosa esa medida es más que suficiente" para que se vayan, indicó Norik.

En los edificios también se les puede alertar a los delincuentes que intenten ingresar. En las rejas perimetrales se instala una cámara así como una sirena que suena para alertar y persuadir. La empresa Sectoseguridad lo ofrece por un costo de US$ 100 mensuales y en caso de querer agregar el servicio móvil de la empresa se incrementan $ 1.800 al mes.



El servicio de videovigilancia, por otra parte, cuenta con el monitoreo 24 horas de un operador de la empresa y se ofrece especialmente para edificios con reja perimetral. En caso de que se verifique la presencia de un intruso se activa una alarma remota −una sirena instalada en el lugar que suena para alertar y persuadir−- Este servicio cuesta aproximadamente US$ 100 mensuales por cada área en la que se instalen cámaras.



Además existe la posibilidad de agregar el servicio de móvil de la empresa y/o un patrullero. En este caso el costo se incrementa a $ 1.800.

grupo gamma Más opciones. Sistema de alarma con video verificación: consiste en adicionar a los servicios básicos contratados, la visualización y análisis de las cámaras asociadas a las zonas activadas del sistema de alarma y recibidas en la Estación Central de Monitoreo (ECM) de la empresa, activando los procedimientos de acuerdo al servicio contratado. El operador de la ECM procede informando al abonado o sus contactos de lo recibido y visualizado. El valor mensual base $ 360+IVA se ajusta a las necesidades del cliente, depende de la cantidad de cámaras.



Video vigilancia: servicio de vigilancia video asistido donde un operador vigila en forma local o remota las imágenes y atiende las alertas recibidas (previamente definidas) por el sistema de cámaras, se comunicará con el abonado y actuará según el servicio contratado. El valor mensual base $ 17.000+IVA sobre la base de 8 horas de servicio se ajusta a las necesidades del cliente, depende de los horarios y cantidad de cámaras.



Portería virtual: consiste en controlar el acceso por cámaras el período acordado, el visitante interactúa en forma remota con el operador de la empresa, quien autoriza ingresos, abriendo puertas y o cerrando, según requisitos del cliente y recibe otras alertas de lo que sucede en el lugar. El valor mensual base $ 22.000+IVA sobre la base de 8 horas de servicio que se ajusta a las necesidades del cliente, depende de los horarios, cantidad de apartamentos y cámaras.

Control a la distancia.

Sensor de movimiento con cámara integrada. Foto: ADT

En un pequeño aparato hay muchas vidas resumidas: fotos, contactos, cuentas bancarias, correos electrónicos y ahora incluso la seguridad de una casa.



Existen aplicaciones que permiten ver a la distancia las cámaras instaladas para tener un control sobre lo que ocurre en el lugar no solo verlo sino también manejarlo.



Gerardo Rocca, gerente de la empresa de seguridad ADT, indicó a El País que "los avances tecnológicos van por ese lado" y agregó que una de las opciones más innovadoras es el uso de sensores.



En caso de que haya movimiento y se activen toman una secuencia de fotos muy similar a un video para registrar lo que ocurre en el lugar. Esas fotos llegan al celular de la persona que puede ver qué fue lo que activó los sensores.



"Lo que tiene de bueno es que no es necesario estar mirando todo el tiempo sino que si se dispara va a avisar", agregó Rocca aunque también permite que la persona pida las imágenes al sensor sin la necesidad de que se active o que se le notifique cuando la alarma de la casa fue activada o desactivada.



adt Paquetes. Monitoreo con GPRS: Se instala un sistema de alarma que incluye una base celular (GPRS) con tecnología de datos móviles para comunicarse con la Central de Monitoreo de ADT. Para esto no es necesario tener una línea de teléfono fija.



Equipamiento ADT clásico con GPRS:

Central de Alarma DSC (32 zonas) con batería de respaldo.

Base Celular (GPRS)

Teclado de tipo LCD.

3 Sensores de movimiento.

1 Sensor magnético de apertura.

1 Sirena Interior.

Placas disuasivas “Protegido por ADT”.



Se le puede agregar además más sensores magnéticos o de movimiento, sensores inmunes al movimiento de mascotas y sirena exterior.



ADT Smart Security

Incluye la instalación 100% inalámbrica, el video verificación que permite capturar secuencias de imágenes ante una señal de alarma, video vigilancia (las cámaras IP te permiten verificar lo que sucede en tu casa mientras no estás), creación de escenarios (podés crear escenarios de video y activación de tu sistema de alarma dependiendo de tus necesidades) y activar y desactivar tu sistema de seguridad desde cualquier lugar.



Monitoreo:

El servicio incluye: Monitoreo las 24 hrs, y servicio de respuesta –servicio opcional (Sujeto a cobertura geográfica).