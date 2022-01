Paz sindical y motocarros: las llaves de Carolina Cosse para la limpieza en Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La basura alrededor de los contenedores es desde hace años el talón de Aquiles de la Intendencia de Montevideo, y más aún en las fiestas. La intendenta Carolina Cosse atravesó la crisis en la recolección de residuos al mes de asumir, cuando el inicio de su gestión quedó marcado por un fin de 2020 en el que hubo un atraso de más de un 50% en el levantamiento de basura en distintas zonas de la ciudad.

Este año fue distinto. La IMM logró evitar el desborde del sistema y lo hizo con base en un ajuste de la operativa, que incluyó mayor efectividad en los días previos a Navidad y Año Nuevo y más personal en la calle. Pero el “hito”, como lo definió el director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Moncecchi, también tuvo como puntos fundamentales un acuerdo tácito con el sindicato de municipales (Adeom), que le trajo paz sindical a la administración, y la implementación de un sistema de motocarros manejados por exhurgadores para levantar las bolsas tiradas alrededor de los recipientes.



Para la mañana del 31 de diciembre el 98,6% de los contenedores de la IMM habían sido recolectados en los últimos dos días. Un año antes, el 35% había sido vaciado en ese tiempo y el 29% llevaba más de cuatro jornadas sin recolectar (ver recuadro). “Esa realidad distinta al inicio del feriado nos permitió hacer frente a los días posteriores con un operativo de carácter integral, y así es que fue notoria la diferencia”, dijo ayer en conferencia de prensa el director de Limpieza, Ignacio Lorenzo.



En las últimas 24 horas de recolección antes de este fin de año habían sido vaciados unos 6.900 contenedores, más de la mitad de los 11.500 que hay en la ciudad.

En diciembre, además, hubo distintas mejoras operativas en el sistema de limpieza. Más allá de que se levantasen más contenedores en menos tiempo, hubo dos turnos especiales iniciados a las 22 horas de los sábados de Navidad y Año Nuevo, que no se trabajan normalmente, pero que esta vez sí lo hicieron. Los últimos servicios habían salido los respectivos viernes sobre mediodía. La administración, en acuerdo con Adeom, estableció planillas para que los trabajadores se anotasen en forma voluntaria. “Era imperativo disponer el trabajo en la noche del sábado para no pasar cuatro turnos sin recolección, lo que podría agravar las situaciones de limpieza”, afirmó Lorenzo.



Asimismo, hubo un llamado a funcionarios por fuera de la división Limpieza para colaborar en la recolección y apoyo en los municipios. También fue implementado un punto de transferencia en la zona oeste, donde los camiones descargaron la basura y ahorraron tiempo -no tuvieron que demorar una hora en ir hasta la usina de Felipe Cardoso.

Pero además, la intendencia contó con el trabajo de los motocarros, que de cierto modo oficiaron como un by-pass al sistema tradicional de levante de contenedores, sobre todo en los turnos que los municipales no trabajaron por ser feriado.



La comuna dispone de unos 70 exclasificadores contratados bajo la modalidad de monotributistas que recorren la ciudad en sus vehículos. A cada uno de ellos la IMM le dio un teléfono. Allí se les envía un mapa y se les indica cuál es la zona que deben atender. Así, los trabajadores hacen un recorrido de rutina en sus áreas y al mismo tiempo reciben vía WhatsApp desde una central los reclamos que envían los vecinos y pertenecen a la zona que tienen asignada.



Una vez en el contenedor, los trabajadores deben sacar una foto del estado previo del recipiente, la envían a un centro de comando, y luego envían otra imagen una vez que realizaron el vaciado de la zona.

Durante las guardias especiales del 25 de diciembre y del 1° de enero, incluso, en aquellos contenedores que estaban llenos los exclasificadores sacaron la basura para depositarla en bolsones que luego se llevaban, y así generaban más espacio en el vertedero.



Este servicio que puede ser solicitado al 092250260 llega al 60% del área de Montevideo que tiene contenedores y los tiempos de respuesta son en promedio menores a dos horas, dijo Lorenzo. Desde el 10 de diciembre el servicio recibió 9.815 solicitudes, unas 377. El día de Navidad hubo 303 reclamos y el 1° de enero 202.



Cosse manifestó ayer que “sin dudas dio resultado el trabajo realizado” y agregó que “la ciudadanía ayudó y mucho”. “Los problemas complejos, requieren soluciones colectivas. Hay que seguir”, sostuvo.

Moncecchi, en tanto, se comprometió a que “todas estas soluciones que se dieron en diciembre se van a seguir llevando adelante durante el año”.



En la conferencia de prensa de ayer, tanto Moncecchi como Lorenzo señalaron que el plan especial aplicado desde el 10 de diciembre fue acordado con Adeom. En años anteriores, durante las gestiones de Daniel Martínez y Ana Olivera, los paros habían sido protagonistas en las fiestas y llevaron a colapsar el sistema. Ambos exintendentes debieron recurrir al Ejército para juntar la basura.



La administración de Cosse, que el año pasado tuvo una plantilla mermada en limpieza por los brotes de COVID-19, este año tejió un vínculo con Adeom que ahora les aseguró parte del plan que la comuna define como “exitoso”.



La situación “dramática” de 2020 y el “piso excelente” de este año

El director de Limpieza de la comuna, Ignacio Lorenzo, planteó un comparativo diario de la situación de las últimas fiestas en relación a los datos del año pasado.



En 2020, el 10 de diciembre ya habían comenzado a percibirse problemas. Solo un 37% de los contenedores habían sido vaciados en los últimos de dos días y en 16% habían pasado cuatro sin que esto se hiciera. En la misma fecha de 2021, el 84% llevaba menos de dos días sin atención y solo 0,1% más de cuatro días.



El 24 de diciembre de 2020 había un 38% de recipientes que habían sido limpiados en las últimas dos jornadas, y un 25% que llevaban más de cuatro. En estas fiestas, el día previo a Navidad, el 96% había sido vaciado en las dos jornadas anteriores. “Este es un piso excelente para hacer frente al feriado”, dijo Lorenzo. El momento más crítico de las anteriores fiestas fue el 28 de diciembre, cuando había un 30% que llevaba dos días sin atención y un 52% con más de cuatro. “Fue una situación dramática, comparado este año con un 91% de contenedores vaciados en menos de dos días”, ilustró Lorenzo. El jerarca también manifestó que da cara al día de Reyes la situación está controlada.