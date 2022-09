¿Para cuándo se traslada el feriado del próximo 12 de octubre?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este 12 de octubre se celebra el Día de la Raza, feriado laborable en Uruguay. Forma parte de los feriados que se pueden correr de fecha, y este año se conmemorará el lunes 10, formando un fin de semana largo para quienes no trabajan ese día.



Según la Ley 16.805 en la redacción dada por la Ley 17.414, no se puede correr de día la conmemoración de todos los feriados. Los de Carnaval y Semana Santa y los correspondientes al 1º y 6 de enero, 1º de mayo, 19 de junio, 18 de julio, 25 de agosto, 2 de noviembre y 25 de diciembre se deben conmemorar el mismo día que caen y no se pueden cambiar.



La ley establece que el resto sí se puede cambiar y según el caso se establece qué hacer:



- Si caen un sábado, domingo o lunes, se conmemoran en esos mismos días.



- Si caen martes o miércoles, se pasan para el lunes anterior.



- Si caen jueves o viernes, se pasarán el lunes inmediato siguiente.



En el caso del 12 de octubre, este caería miércoles, si no se corriera.