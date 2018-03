OSE trabajará durante toda la noche en una rotura en la cuarta línea de bombeo

Tras una rotura en la cuarta línea de bombeo, funcionarios de OSE realiza tareas de reparación que tendrán lugar durante la noche y se buscará "no afectar el servicio", explicó a El País Gustavo Lorenzo, gerente general.



En un principio el trabajo para reparar la bomba "va a demorar" y se realizará durante toda la noche, si bien "es difícil estimar" por cuánto tiempo más se extenderá, explicó el jerarca.



En caso de que los clientes se queden sin agua se puede presentar turbiedad cuando finalicen los trabajos y regrese el suministro. Sin embargo "lo que está planeado hasta ahora es que no tengamos afectación", explicó Lorenzo.



El gerente general indicó que por el momento no hay ningún cliente que haya sido afectado y explicó que no se debe tomar ningún recaudo en el abastecimiento del agua.



La cuarta línea de bombeo suministra a Montevideo y parte de Ciudad de la Costa.

16 de marzo de 2018