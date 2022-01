OSE advirtió problemas de distribución en algunas zonas y pidió uso racional de agua

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En algunas zonas del país, como en la ciudad de Rivera y el oeste de Maldonado, se está teniendo problemas de distribución de agua debido a la crisis hídrica que afecta a todo el país, advirtió Raúl Montero, presidente de OSE, este viernes en Arriba Gente (Canal 10).

El jerarca destacó que, aunque OSE tenga la cantidad de agua necesaria disponible, en ocasiones no la puede hacer llegar a determinadas zonas por su altura o por su lejanía.



Para solucionar estos problemas, OSE está haciendo funcionar la red de manera diferente, “abriendo algunas llaves y cerrando otras”, y modificando el funcionamiento de algunas bombas que elevan la presión en distintas áreas, según el presidente.

Un gran problema que manifestó Montero es que cada temporada la distribución de gente en los balnearios es diferente, por lo que es difícil prever un suministro de agua adecuado para cada zona.

Además, como la crisis hídrica afecta a todo el país, es más difícil para OSE concentrar los recursos de una forma eficiente en un lugar. Ante esto, Montero solicitó a la población que no se hagan usos del agua no esenciales, como regar, lavar el auto o llenar la piscina, sobre todo en horarios de la tarde, que son “los más complicados”.



Aclaró que no se tomará ninguna medida contra alguien que no cuide el agua, pero reiteró su pedido de que se use el recurso de forma racional.