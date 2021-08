¿Por qué ya no es obligatorio poner alcohol en gel o tomar la temperatura en los shoppings?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por disposición del Ministerio de Salud Pública (MSP) ya no es necesaria la toma de la temperatura y el alcohol en gel obligatorio en las entradas de los shoppings, informó a El País el empresario Carlos Lecueder, director del estudio Luis E. Lecueder que administra Montevideo Shopping, Portones Shopping, Tres Cruces Terminal y Shopping, Nuevocentro Shopping, Plaza Italia Shopping Outlet, Salto Shopping y Terminal, Mercedes Terminal y Shopping, Colonia Shopping y Paysandú Terminal Shopping.



"Es una disposición general que dictó el Ministerio de Salud Pública por la cual no es más obligatorio tomar la temperatura ni poner alcohol en gel, si bien sigue en la entrada para que la persona decida si ponérselo o no", explicó. "Esto comenzó a regir hace unos ocho o nueve días más o menos", indicó.



Además de estas medidas, también hubo otros cambios en el protocolo como por ejemplo la distancia entre las mesas de la plaza de comidas, que bajó de dos metros a uno y medio, lo mismo que en las filas para entrar a los locales y la posibilidad de habilitar los probadores.



Lo que sí se mantiene es el aforo, que ahora está marcado en una persona cada 6,50 metros cuadrados; el horario, que actualmente está fijado de 11:00 a 21:00 horas, la limpieza continua y la medida "más importante", que es el uso obligatorio de las mascarillas, según el empresario. "Las bases siguen estando: evitar las aglomeraciones, la limpieza, el tapabocas, todo eso sigue vigente", expresó.



Lecueder indicó que el protocolo de los shoppings ha sido dinámico y por tanto ha cambiado varias veces durante los meses de pandemia, adaptándose a la situación sanitaria de cada momento.



"El tema es ir viendo qué controles tienen realmente resultado. El uso del tapabocas es por lejos el más importante y en las evaluaciones que nosotros tenemos es lo que ha diferenciado a los shoppings de otros lugares. Esto nos hace un lugar mucho más seguro donde no hubo focos", indicó.



Con respecto a permitir el ingreso solo de personas completamente vacunadas para ampliar el aforo, Lecueder indicó que por el momento no ha sido una medida que se haya analizado.

Los cambios en los protocolos se dan en un momento en que hay una baja sostenida de los casos de coronavirus en el país. Según el último reporte del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) actualmente hay 1.153 casos activos y 12 personas en CTI.