Municipios con hasta 93% de atraso en la recolección

En días en que la recolección de basura viene siendo un problema en la capital, algunos municipios llegaron a más del 90% de contenedores sin recoger. Ese fue el caso del CH que el jueves, de acuerdo a cifras oficiales, el 93% de los contenedores no habían sido levantados. Aunque ayer el número bajó a 25%, hubo otros municipios que subieron, como el D que pasó de 53% contenedores sin limpiar a tener el 73%, según el relevamiento diario que hace la Intendencia.

El alcalde del Municipio CH, Andrés Abt, se mostró preocupado. “Sabemos que el panorama está complicado por el tema del mantenimiento de los camiones. Nosotros en el municipio tenemos 13 circuitos de limpieza y todos los días estamos viendo que no se están pudiendo cubrir todos”, dijo.



Frente a esta situación, desde el jueves las dos aspiradoras con las que cuentan para realizar la limpieza alrededor de los depósitos de basura trabajan 5 horas más de lo normal: hoy estarán en las calles desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche.



“El trabajo realmente es intenso, y lo que pasa es que si no vamos detrás del levante de contenedores, se nos dificulta mucho la tarea porque pasamos la aspiradora, limpiamos alrededor, pero si ese contenedor no se vacía, a las pocas horas vuelve a haber basura en la calle”, dijo.



Sostuvo que parte de la solución al problema de la basura sería que se limpiaran los contenedores “de forma continua”.

Foto: D. Borrelli

Según dijo, aunque la limpieza de la ciudad es competencia de la IMM, desde el Municipio CH decidieron colaborar en la tarea, ya que era algo que le reclamaban los vecinos continuamente. “La competencia de los municipios es el barrido, no la limpieza, pero nosotros fuimos un poco más allá y resolvimos colaborar porque era algo que nos venían reclamando los ciudadanos. Pasamos de invertir el 10% en limpieza a invertir el 30% en esa tarea”, contó.

Crítica.

Abt se mostró sorprendido de que en 25 años de gestiones del Frente Amplio en la Intendencia, “no se haya podido solucionar el tema de la limpieza en la capital, teniendo en cuenta todos los avances tecnológicos, la incorporación de nuevos camiones así como también la cantidad de funcionarios que han ingresado a la comuna en los últimos años”.



“Tampoco se ha podido lograr una política que continúe más allá de una gestión. Cada cinco años es como que se vuelve a empezar de cero”, indicó. Y agregó: “no se ha logrado ni siquiera mantener al mismo director por un largo período; ya han pasado 6 en estos años”.



Para el alcalde debería de haber planes maestros en relación a la limpieza que se continuaran en las siguientes administraciones. Pero destacó, también, que hay un problema de “corporativismo”, donde determinados funcionarios, “sin que hayan sido vulnerados sus derechos, dejan en jaque a toda una ciudad”. “A veces, te enterás de las razones por las que se generó un paro y son realmente increíbles”, consideró Abt.